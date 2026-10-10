Vége a jó időnek, lesújt az eső Magyarországra – erre kell készülni a hétvégén

A hétvégi időjárás szombaton fokozatosan borul be. Bár a Tiszántúlon, illetve az északi és északkeleti tájakon még több órára kisüthet a nap, délnyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben elszórtan esőre, záporra lehet számítani, estétől azonban már sokfelé várható csapadék.

Hétvégi időjárás: eső, felhők és erős szél jön vasárnap Fotó: Shutterstock

A légmozgás szombaton többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 0 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk, délután általában 16–22 fokig emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúl délkeleti részén ennél kissé hűvösebb, a keleti és délkeleti határvidéken pedig melegebb is lehet.

Hétvégi időjárás: vasárnap is eső és szél jöhet

Vasárnap felhős idővel indul a nap, és egy csapadékzóna is átvonulhat az ország felett. Ez főként a keleti és délkeleti országrészt érintheti, de napközben egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet.

A szél nyugatira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkülhet, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 7–14 fok, délután 13–20 fok várható, a tartósan esős területeken ennél alacsonyabb lehet a hőmérséklet.

A hétvége időjárása tehát nem lesz teljesen száraz: szombat estétől és vasárnap is többfelé szükség lehet esernyőre. A csapadék mellett a vasárnapi szél és a hűvösebb idő is meghatározhatja a szabadtéri programokat.