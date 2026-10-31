Tragikus baleset történt Soroksáron, a Grassalkovich úton csütörtök délután: egy 75 éves férfi a sínekre zuhant és életét vesztette, miután elgázolta a HÉV.

Halálos HÉV-baleset Soroksáron Fotó: TV2

Halálos HÉV-baleset: rosszul lett, majd a szerelvény elé zuhant egy férfi

Az idős nyugdíjas feltehetőleg hazafelé tartott, mindössze 50 méterre lakott a helyszíntől. A környéken egy aluljárón keresztül lehet biztonságosan átjutni a túloldalra, de a férfi vélhetően már nem tudott lépcsőzni, ezért mehetett a sínek felé. A szemtanúk szerint hirtelen rosszul lett, és még megpróbált megkapaszkodni a sínek melletti korlátban, de mielőtt bárki a segítségére siethetett volna, elfogyott az ereje, és az érkező szerelvény elé zuhant.

Egy szemtanú, aki éppen akkor parkolt le az autójával, elmondta, hogy a HÉV folyamatosan dudált és vészfékezett, de a gázolást már nem lehetett elkerülni. A látvány teljesen sokkolta a jelenlévőket.

A helyszínre tűzoltók és mentők érkeztek, a férfi többek között életveszélyes fejsérülést szenvedett és erősen vérzett. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 Híradójának elmondta, hogy a mentősök a sérülések ellátása és a vérzéscsillapítás mellett emelt szintű újraélesztést végeztek rajta, de a 75 éves férfi életét már nem tudták megmenteni.