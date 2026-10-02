Dermesztő hideget mértek Magyarországon, mínusz 12 fok alá zuhant a hőmérséklet

Komoly fagy alakult ki a Bükk-fennsíkon, ahol a hideg időjárás egészen szélsőséges értékeket produkált. A Mohos-töbör meteorológiai mérőállomásán mínusz 12,1 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, miközben egyetlen napon belül 33 fokos hőingást is mértek.

Komoly fagy alakult ki a Bükk-fennsíkon, ahol a hideg időjárás egészen szélsőséges értékeket produkált (illusztráció)

Fotó: Freepik

Extrém hideg időjárás volt a Bükk-fennsíkon

A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének beszámolója szerint ez volt a Mohos-töbör idei őszi minimuma, egyben az ősz második zord napja ezen a mérőhelyen. Zord napról akkor beszélünk, ha a napi minimum-hőmérséklet mínusz 10 fok alá csökken.

A rendkívüli fagy hátterében a fennsík különleges mikroklímája áll. A nyugodt, anticiklonális időjárásban a hideg levegő összegyűlik a töbrök mélyén, így úgynevezett hideg légtó alakul ki.

A jelenség erejét jól mutatja, hogy amikor a Mohos-töbörben beállt a mínusz 12,1 fokos minimum, a környező hegycsúcsok és a medencealjak között mintegy 24 fokos hőmérséklet-különbséget mértek. A Vörösmeteor-töbörben is extrém hideg volt, ott mínusz 11,8 fokig csökkent a hőmérséklet. Öt centiméteres mélységben jelentős talajfagyot is mértek.

A kutatók szerint a következő napokban ismét kialakulhat hasonló hideg időjárás a Bükk-fennsík töbreiben.

A mikroklimatikus viszonyok továbbra is kedvezhetnek az erős lehűlésnek, így újabb mínusz 10 fok alatti minimumok sem kizártak.

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