Szombaton az ország döntő részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé számíthatunk esőre, nagyobb mennyiség a Dunántúlon eshet. A Tiszántúlon azonban sokáig gyengén felhős, napos maradhat az idő, arrafelé csapadék sem valószínű. Az északi szelet a Dunántúl nyugati, délnyugati felén élénk, helyenként erős széllökések kísérik.

Eső, köd és hajnali mínuszok – változékony időt hoz a hidegfront - Fotó: Pexels

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy területen alakul 10 fok körül, a napos keleten azonban több fokkal melegebb idő várható, a délkeleti, keleti határszélen 18, 19 fok köré is felmelegedhet a levegő - írta a HungaroMet.

Hidegfront borzolja a kedélyeket

Szombaton kettősfronti hatásban lesz részünk, így mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak.

Fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos, elsősorban hajnalban, reggel az ország hidegebb keleti felén a kopásos eredetű ízületi panaszok.

A Dunántúlon a több helyen feltámadó szél tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki.

Vasárnap a hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően kezdetben gyengén, illetve változóan felhős lesz az ég, majd délután nyugat felől erős felhősödés kezdődik, és késő délután nyugaton elered az eső, amely estétől egyre nagyobb területre terjed ki. Nyugaton, északnyugaton többfelé megélénkül, megerősödik a déli-délnyugati szél. Hajnalban -2 és 8, napközben 11 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, újra keleten, délkeleten lesz melegebb.