Megérkezett a kemény fagy: megdőlt az idei őszi hidegrekord

Nagy területen fagypont közelébe csökkent a hőmérséklet szerda hajnalban, a hidegre különösen hajlamos térségekben pedig mínuszokat is mértek – közölte Facebook-oldalán a HungaroMet. Megdőlt az idei hidegrekord.

Megdőlt a hidegrekord. Fotó: Pixabay

Az ország jelentős részén mindössze 1-2 Celsius-fokkal maradt a hőmérséklet fagypont felett. Az október közepi sokéves átlaghoz képest országosan körülbelül két fokkal bizonyult hidegebbnek a reggel.

Zabarban dőlt meg a hidegrekord

A HungaroMet infografikája szerint a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,3 fokig hűlt a levegő. Ez nemcsak a szerda reggeli minimum volt, hanem az idei őszi szezon eddig mért legalacsonyabb hőmérséklete is.

Az ország legmelegebb pontja eközben a Zala vármegyei Nemesbük volt, ahol 6,8 fokot regisztráltak. A két település között így több mint 11 fokos különbség alakult ki.

A szezon korábbi hidegrekordját október 4-én mérték. Akkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 3 fokig süllyedt a hőmérséklet.