Figyelem! Hamarosan megláthatjuk a szezon első hópelyheit

Évről évre visszatérő téma, vajon mikorra várható a havazás, hiszen a fehér karácsony sokak nagy álma. Ugyan a tél és az ünnep beköszöntéig még jó pár hét hátravan, az előrejelzések szerint nem kizárt, hogy hamarosan lehullhatnak a szezon első hópelyhei - igaz, maradandó hóra nem érdemes számítani.

Itt hullhatnak le az első hópelyhek / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Itt hullhatnak le az első hópelyhek

A MetFigyelő a közösségi oldalán jelentette be, hogy holnap, azaz október 26-án, hétfőn az Északi-középhegység magasabban fekvő részein nem kizárt, hogy megláthatjuk a szezon első hópelyheit. Hozzátették, hogy déli, délutáni óráktól záporok alakulhatnak ki a térségben, amelyek a magasabb hegycsúcsokon havas esőbe, átmenetileg akár hózáporba is átválthatnak, megmaradó hó azonban nem várható.

A hó egyébként tavaly is korán érkezett: a Nool idézte fel, hogy 2025 októberében a Bükkben és a Mátrában is előfordult havazás. Október 24-én a Kékestetőt hózápor érte el, míg novemberben több magasabban fekvő területen is kifehéredett a táj. November 18-án már több magasabban fekvő területen is fehérbe borult a táj, két nappal később pedig több helyen intenzív havazást tapasztaltak. November 21-én pedig a Bakonyban már hóembert is építettek.



