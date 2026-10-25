Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy változás jön a bankszámláknál: így alakulnak át az átutalás költségei

Északi-középhegység

Figyelem! Hamarosan megláthatjuk a szezon első hópelyheit

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Habár a tél beköszöntére egyelőre még várni kell, sokakat máris izgalommal tölt el a gondolat, vajon mikor érkezik az első hó. Nagy havazásra és maradandó hóra egyelőre nem kell számítani, az előrejelzések szerint azonban nem kizárt, hogy az ország egyes részein lehullanak a szezon első hópelyhei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Északi-középhegységelőrejelzéshópehely

Évről évre visszatérő téma, vajon mikorra várható a havazás, hiszen a fehér karácsony sokak nagy álma. Ugyan a tél és az ünnep beköszöntéig még jó pár hét hátravan, az előrejelzések szerint nem kizárt, hogy hamarosan lehullhatnak a szezon első hópelyhei - igaz, maradandó hóra nem érdemes számítani.

Időjárás-előrejelzés: olykor viharos széllel érkező lehűlés vet véget vasárnap: napközben is fagypont körül alakul a csúcshőmérséklet és az esőt egyre több helyen váltja fel a havas eső, havazás.
Itt hullhatnak le az első hópelyhek / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Itt hullhatnak le az első hópelyhek

A MetFigyelő a közösségi oldalán jelentette be, hogy holnap, azaz október 26-án, hétfőn az Északi-középhegység magasabban fekvő részein nem kizárt, hogy megláthatjuk a szezon első hópelyheit. Hozzátették, hogy déli, délutáni óráktól záporok alakulhatnak ki a térségben, amelyek a magasabb hegycsúcsokon havas esőbe, átmenetileg akár hózáporba is átválthatnak, megmaradó hó azonban nem várható.

A hó egyébként tavaly is korán érkezett: a Nool idézte fel, hogy 2025 októberében a Bükkben és a Mátrában is előfordult havazás. Október 24-én a Kékestetőt hózápor érte el, míg novemberben több magasabban fekvő területen is kifehéredett a táj. November 18-án már több magasabban fekvő területen is fehérbe borult a táj, két nappal később pedig több helyen intenzív havazást tapasztaltak. November 21-én pedig a Bakonyban már hóembert is építettek.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!