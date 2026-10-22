Hogyan alakítsunk ki szemkímélő munkakörnyezetet?

Hová helyezzük a monitort?

A Trend Optika szakemberei szerint a szemkímélő munkakörnyezet kialakításának egyik alapja a megfelelő monitorelhelyezés. Ideális esetben a képernyő 50–70 centiméteres távolságra legyen a szemünktől. A monitor felső széle pedig szemmagasságban vagy kissé az alatt helyezkedjen el, így természetes, enyhén lefelé irányuló tekintettel nézhetünk rá. A betűméretet úgy állítsuk be, hogy olvasás közben ne kelljen előrehajolnunk vagy hunyorognunk. A képernyő elhelyezésénél a tükröződésre is figyeljünk: ne közvetlenül az ablak elé vagy háttal az ablaknak üljünk, mert a fényvisszaverődések megnehezíthetik az olvasást.

A megfelelő világítás is számít

A túl erős, vakító fény és a sötét szobában világító monitor egyaránt kellemetlen a szemünknek. Törekedjünk az egyenletes, lehetőleg természetes megvilágításra, és úgy helyezzük el az asztali lámpát, hogy fénye ne tükröződjön a képernyőn.

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A monitor fényerejét igazítsuk a környezethez: ne világítson feltűnően erősebben vagy halványabban, mint a környezete, és fontos a kontraszt és a betűméret megfelelő beállítása is.

Miért fontosak a rendszeres szünetek?

Képernyőhasználat közben általában ritkábban pislogunk, emiatt száraz, égő érzés jelentkezhet a szemünkben. Érdemes tudatosan gyakrabban pislogni, és rendszeresen megszakítani a közeli fókuszálást. Jól bevált módszer a 20–20–20 szabály: körülbelül 20 percenként nézzünk legalább 20 másodpercig egy nagyjából 6 méterre lévő tárgyra. Ez segíthet ellazítani a közeli munkavégzés során folyamatosan alkalmazkodó szem fókuszáló rendszerét.

Mikor érdemes látásvizsgálatra menni?

Ha a szemfáradtság rendszeresen visszatér, a látásunk elhomályosodik, vagy gyakran fáj a fejünk munka közben, ne csak a munkakörnyezetünket vizsgáljuk felül. A nem megfelelő szemüveg és bizonyos látásproblémák is okozhatnak hasonló panaszokat. A rendszeres látásvizsgálat segíthet felismerni, ha korrekcióra vagy további szemészeti vizsgálatra van szükség. A Trend Optika szakértői profi szemvizsgálattal segíthetnek, hogy megtaláljuk a munkavégzésünkhöz és egyéni látásigényeinkhez illő szemüveget.