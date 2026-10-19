Megidézték a régi falusi disznóvágásokat, ínycsiklandó finomságok készültek Hollókőn - galéria

Igazi palóc portává változott szombaton Hollókő ófalujának piactere. A fehérre meszelt, tornácos házak és a macskaköves utcák között megrendezett palóc disznótoron a látogatók testközelből ismerhették meg a hagyományos disznóvágás munkafolyamatait és hangulatát – olvasható a Nool.hu oldalán.
A Dél-Palóczai Hagyományőrző Egyesület programján két mangalica feldolgozását követhették végig az érdeklődők.
A pörzsöléstől a daraboláson át egészen a hurka és a kolbász töltéséig számos hagyományos munkafolyamatot mutattak be,
így azok is betekintést nyerhettek a régi falusi élet mindennapjaiba, akik korábban még nem vettek részt disznóvágáson.
Sült vér, toroskáposzta és friss tepertő is került az asztalokra
A disznótoros finomságok sem maradhattak el: a frissen sült húst és a tepertőt puha kenyérrel, savanyú uborkával kínálták, de sült vér, toroskáposzta és abált szalonna is szerepelt a kínálatban. A hagyományos ízeket az őszi napsütés és a jó hangulat tette teljessé.
A rendezvény ugyanakkor nem csupán a gasztronómiai élményekről szólt.
A szervezők fontos célja a palóc hagyományok megőrzése és továbbadása, hiszen a disznóvágás egykor a vidéki élet természetes része volt.
A családok és a falusi közösségek számára a közös munka mellett az együttlét és az élelmiszerek télire történő feldolgozása is fontos szerepet játszott.
A fiatalabb generációknak is megmutatják a régi szokásokat
Napjainkban egyre kevesebb háztartásban tartanak sertést, így a hagyományos disznóvágások is fokozatosan háttérbe szorulnak. A Dél-Palóczai Hagyományőrző Egyesület ezért olyan programot hozott létre, amelyen a fiatalabb generációk is megismerhetik a régi szokásokat, a disznótorhoz kapcsolódó munkákat és a palóc konyha jellegzetes fogásait.
A harmadik alkalommal megrendezett hollókői palóc disznótorra az ország számos pontjáról érkeztek látogatók.
Az esemény így egyszerre kínált gasztronómiai élményt, hagyományőrző bemutatót és lehetőséget arra, hogy az érdeklődők közelebb kerüljenek a palóc vidék múltjához.