Megidézték a régi falusi disznóvágásokat, ínycsiklandó finomságok készültek Hollókőn - galéria

Igazi palóc portává változott szombaton Hollókő ófalujának piactere. A fehérre meszelt, tornácos házak és a macskaköves utcák között megrendezett palóc disznótoron a látogatók testközelből ismerhették meg a hagyományos disznóvágás munkafolyamatait és hangulatát – olvasható a Nool.hu oldalán.

Hurka, kolbász, tepertő – a régi disznóvágások hangulatát idézték fel a hollókői palóc disznótoron.

Fotó: Vendel Lajos / Nool.hu

A Dél-Palóczai Hagyományőrző Egyesület programján két mangalica feldolgozását követhették végig az érdeklődők.

A pörzsöléstől a daraboláson át egészen a hurka és a kolbász töltéséig számos hagyományos munkafolyamatot mutattak be,

így azok is betekintést nyerhettek a régi falusi élet mindennapjaiba, akik korábban még nem vettek részt disznóvágáson.

Sült vér, toroskáposzta és friss tepertő is került az asztalokra

A disznótoros finomságok sem maradhattak el: a frissen sült húst és a tepertőt puha kenyérrel, savanyú uborkával kínálták, de sült vér, toroskáposzta és abált szalonna is szerepelt a kínálatban. A hagyományos ízeket az őszi napsütés és a jó hangulat tette teljessé.