Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
disznótor

Megidézték a régi falusi disznóvágásokat, ínycsiklandó finomságok készültek Hollókőn - galéria

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két mangalica feldolgozását is végignézhették a látogatók a harmadik alkalommal megrendezett hollókői palóc disznótoron. A hagyományőrző programon a régi falusi szokások mellett a palóc konyha jellegzetes ételei is főszerepet kaptak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
disznótorhollókőpalóc

Igazi palóc portává változott szombaton Hollókő ófalujának piactere. A fehérre meszelt, tornácos házak és a macskaköves utcák között megrendezett palóc disznótoron a látogatók testközelből ismerhették meg a hagyományos disznóvágás munkafolyamatait és hangulatát – olvasható a Nool.hu oldalán.

hollókői palóc disznótor
Hurka, kolbász, tepertő – a régi disznóvágások hangulatát idézték fel a hollókői palóc disznótoron.
Fotó: Vendel Lajos / Nool.hu

 A Dél-Palóczai Hagyományőrző Egyesület programján két mangalica feldolgozását követhették végig az érdeklődők. 

A pörzsöléstől a daraboláson át egészen a hurka és a kolbász töltéséig számos hagyományos munkafolyamatot mutattak be,

 így azok is betekintést nyerhettek a régi falusi élet mindennapjaiba, akik korábban még nem vettek részt disznóvágáson.

Sült vér, toroskáposzta és friss tepertő is került az asztalokra

A disznótoros finomságok sem maradhattak el: a frissen sült húst és a tepertőt puha kenyérrel, savanyú uborkával kínálták, de sült vér, toroskáposzta és abált szalonna is szerepelt a kínálatban. A hagyományos ízeket az őszi napsütés és a jó hangulat tette teljessé.

Galéria: Hollókői Disznótor
1/12
A Palóc Disznótor immár harmadik alkalommal várta az érdeklődőket a világörökségi faluban, a Dél-Palóciai Hagyományőrző Egyesület szervezésében.

A rendezvény ugyanakkor nem csupán a gasztronómiai élményekről szólt. 

A szervezők fontos célja a palóc hagyományok megőrzése és továbbadása, hiszen a disznóvágás egykor a vidéki élet természetes része volt. 

A családok és a falusi közösségek számára a közös munka mellett az együttlét és az élelmiszerek télire történő feldolgozása is fontos szerepet játszott.

A fiatalabb generációknak is megmutatják a régi szokásokat

Napjainkban egyre kevesebb háztartásban tartanak sertést, így a hagyományos disznóvágások is fokozatosan háttérbe szorulnak. A Dél-Palóczai Hagyományőrző Egyesület ezért olyan programot hozott létre, amelyen a fiatalabb generációk is megismerhetik a régi szokásokat, a disznótorhoz kapcsolódó munkákat és a palóc konyha jellegzetes fogásait.

A harmadik alkalommal megrendezett hollókői palóc disznótorra az ország számos pontjáról érkeztek látogatók. 

Az esemény így egyszerre kínált gasztronómiai élményt, hagyományőrző bemutatót és lehetőséget arra, hogy az érdeklődők közelebb kerüljenek a palóc vidék múltjához.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!