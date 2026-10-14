Rémisztő állapotú holttestet találtak Mezőkövesd közelében, a rendőrség segítséget kér

A rendőrség október 13-án talált rá az ismeretlen férfi holttestére Kerecsenden, a borsodi megyehatártól és Mezőkövesdtől nem messze. Az eset részleteiről a police.hu oldalon közzétett körözési adatlap számol be.

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Heves megyei Kerecsenden - Illusztráció

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani az elhunyt személyazonosságát, ezért arra kérik az embereket, hogy aki felismeri a leírást, vagy érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségnél – írja a BOON.

A ruházata segíthet az azonosításban

A körözési adatlap szerint az elhunyt férfi 176–180 centiméter magas, 71–80 kilogramm testsúlyú, közepes testalkatú, barna, átlagos hosszúságú hajú volt.

A rendőrség közlése szerint a holttest állapota miatt az arc nem volt felismerhető:

a testet a nyüvek erősen kikezdték, az arc erősen elfolyt, a bőre kiszáradt, a test nem felismerhető

– írták. Ezért az azonosításhoz különösen fontosak lehetnek a ruházatra és az egyéb ismertetőjegyekre vonatkozó információk: a leírás alapján a férfi fehér kapucnis pólót, zöld rövidnadrágot és kék papucsot viselt.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

Aki információval rendelkezik arról, ki lehet az elhunyt, az Egri Rendőrkapitányságot keresheti a rendőrség hivatalos oldalán közzétett elérhetőségek valamelyikén. A hatóságok az azonosításhoz várják azok jelentkezését, akik a leírás vagy a ruházat alapján felismerhetik a férfit.

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