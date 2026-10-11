Holttestet emeltek ki a szegedi Zápor-tóból – videó

A holttestet október 11-én, vasárnap délelőtt emelték ki a vízből a szegedi Zápor-tónál. A helyszínen rendőrök dolgoztak, a test köré pedig sátrat állítottak. A parton egy kerékpár és egy doboz is látható volt, de egyelőre nem tudni, hogy ezeknek van-e közük az elhunythoz.

Holttestet találtak Szegeden - Illusztráció

Fotó: Mediaworks

A Délmagyar megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy

a helyszínen egy 70 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

A rendőrség a helyszínelés idején nem adott további tájékoztatást az esetről.

Egyelőre nem ismert, mi okozta a férfi halálát

A haláleset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket. Nem tudni, hogyan került a férfi a vízbe, és azt sem, hogy baleset történt-e. A hatóságok vizsgálata tisztázhatja a történteket.

A helyszínen látott tárgyakról sem erősítették meg, hogy az elhunythoz tartoztak volna, ezért ezekből egyelőre nem lehet következtetéseket levonni.

Korábban is találtak már holttestet a Zápor-tónál

A szegedi Zápor-tónál idén júliusban is találtak holttestet. A korábbi esetben a hatóságok közigazgatási eljárásban vizsgálták a történteket, és azt, hogy mi vezethetett a halálesethez.

A mostani ügyben a rendőrség további tájékoztatása adhat választ arra, mi történt vasárnap délelőtt a tó partján.

Holttestet találtak Szombathelynél

Egy erdős részen fedezték fel a holttestet.