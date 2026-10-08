Fontos változást jelentett be az Indamedia: Hont András lesz az Index vezérigazgatója

A cégcsoport célja, hogy az egyes üzleti és szakmai területek a jövőben még összehangoltabban, ugyanakkor egyértelmű felelősségi körök mentén működjenek, kihasználva a portfólióban rejlő szakmai és üzleti szinergiákat. Ennek érdekében Starcz Ákos a jövőben kibővített, holding szintű szerepkörben folytatja munkáját: az Indamedia Executive Board tagjaként meghatározott területek szakmai irányításáért felel. Feladata lesz a cégcsoport média portfóliójának koordinációja, az egyes divíziók, kiemelten a rendezvény üzletág és a kapcsolódó márkák közötti együttműködések további erősítése, valamint a csoportszintű szakmai stratégia megvalósításának támogatása.

Hont András lesz a vezérigazgató, fontos változást jelentett be az Indamedia / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az Indamedia Csoport több mint két tucat kiadványt működtet, amellyel a hazai médiapiac meghatározó szereplője. Portfóliójának része többek között az olvasottsági élvonalba tartozó Blikk, a gazdasági és üzleti témákra fókuszáló Economx, magazin portfóliója pedig olyan széles közönséget elérő, erős márkákra épül, mint a GLAMOUR, a Femina és a Dívány, amelyek további kiadványokkal együtt a magazinpiac meghatározó szereplői. A cégcsoport stratégiai célkitűzése az új vezetés irányításával, hogy a sokszínű portfólió egyes márkái a saját szegmensükben az Indexhez hasonló, meghatározó szerepet töltsenek be.

E célkitűzések mentén operatív vezérigazgató-helyettesként csatlakozik az Indamedia Csoporthoz Mező László. A szakember több mint három évtizedes média- és kommunikációs piaci tapasztalattal rendelkezik, elsősorban médiaügynökségi területen, közel 11 éven keresztül vezette a MediaCom, majd EssenceMediacom magyarországi működését, később pedig a vállalat közép-kelet-európai régiós vezetőjeként nyolc országért felelt. Vezetése alatt a magyar ügynökség jelentős üzleti és szervezeti fejlődésen ment keresztül, miközben számos új hazai és nemzetközi ügyféllel alakított ki hosszú távú stratégiai együttműködést.

Mező László az Indamedia cégcsoport teljes értékesítési területéért, valamint üzletfejlesztési és IT-területeiért felel, kiemelt feladata lesz az Indamedia piacképességének erősítése, a technológiai és termékfejlesztések üzleti hasznosítása, új növekedési lehetőségek feltárása, valamint a csoportszintű folyamatok hatékony koordinációjának támogatása.