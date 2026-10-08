Fontos változást jelentett be az Indamedia: Hont András lesz az Index vezérigazgatója

A cégcsoport célja, hogy az egyes üzleti és szakmai területek a jövőben még összehangoltabban, ugyanakkor egyértelmű felelősségi körök mentén működjenek, kihasználva a portfólióban rejlő szakmai és üzleti szinergiákat. Ennek érdekében Starcz Ákos a jövőben kibővített, holding szintű szerepkörben folytatja munkáját: az Indamedia Executive Board tagjaként meghatározott területek szakmai irányításáért felel. Feladata lesz a cégcsoport média portfóliójának koordinációja, az egyes divíziók, kiemelten a rendezvény üzletág és a kapcsolódó márkák közötti együttműködések további erősítése, valamint a csoportszintű szakmai stratégia megvalósításának támogatása.
Az Indamedia Csoport több mint két tucat kiadványt működtet, amellyel a hazai médiapiac meghatározó szereplője. Portfóliójának része többek között az olvasottsági élvonalba tartozó Blikk, a gazdasági és üzleti témákra fókuszáló Economx, magazin portfóliója pedig olyan széles közönséget elérő, erős márkákra épül, mint a GLAMOUR, a Femina és a Dívány, amelyek további kiadványokkal együtt a magazinpiac meghatározó szereplői. A cégcsoport stratégiai célkitűzése az új vezetés irányításával, hogy a sokszínű portfólió egyes márkái a saját szegmensükben az Indexhez hasonló, meghatározó szerepet töltsenek be.
E célkitűzések mentén operatív vezérigazgató-helyettesként csatlakozik az Indamedia Csoporthoz Mező László. A szakember több mint három évtizedes média- és kommunikációs piaci tapasztalattal rendelkezik, elsősorban médiaügynökségi területen, közel 11 éven keresztül vezette a MediaCom, majd EssenceMediacom magyarországi működését, később pedig a vállalat közép-kelet-európai régiós vezetőjeként nyolc országért felelt. Vezetése alatt a magyar ügynökség jelentős üzleti és szervezeti fejlődésen ment keresztül, miközben számos új hazai és nemzetközi ügyféllel alakított ki hosszú távú stratégiai együttműködést.
Mező László az Indamedia cégcsoport teljes értékesítési területéért, valamint üzletfejlesztési és IT-területeiért felel, kiemelt feladata lesz az Indamedia piacképességének erősítése, a technológiai és termékfejlesztések üzleti hasznosítása, új növekedési lehetőségek feltárása, valamint a csoportszintű folyamatok hatékony koordinációjának támogatása.
Az informatikai terület megerősítésének részeként pedig Réti Tamás cégcsoportszintű IT- és fejlesztési vezetőként csatlakozik az Indamediához. Feladata a teljes cégcsoport IT-tevékenységének szakmai és operatív irányítása, valamint a technológiai működés hatékonyságának, átláthatóságának és skálázhatóságának fejlesztése. A szakember több mint húszéves vezetői tapasztalattal rendelkezik, legutóbb a BHS-csoport IT-igazgatójaként dolgozott.
Hont András veszi át Starcz Ákos helyét
A cégcsoport szintű átalakulásokkal egyidőben változás történik az Index.hu Informatikai Zrt. vezetésében: Starcz Ákos lemondását követően a társaság vezérigazgatói feladatait Hont András veszi át. A szerkesztőség szakmai irányításában nem történik változás, az Index főszerkesztője továbbra is Gedei Norbert.
Hont András az ÖT nevű multiplatform médiavállalkozás vezetője. 2021-2024 között az Átlátszó oknyomozó portál főmunkatársa volt, és saját műsort vezetett a Spirit FM-en. Előtte közel tíz évig újságíróként és rovatvezetőként dolgozott a HVG hetilapnál, illetve a hvg.hu internetes lapnál. Még korábban szabadúszóként publikált szinte az összes napi- és hetilapban (Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Heti Válasz, Magyar Narancs, Élet és Irodalom) és több folyóiratban is. Gyűjteményes kötete (Senkiföldjén harmadszor, Budapest, Kalligram) 2018-ban jelent meg.
Az Index és az ÖT jelenleg is fennálló tartalmi partnersége a jövőben is folytatódik, amelynek keretében az ÖT a tartalomfejlesztésben és egy intenzívebb közösségi média modell kialakításában működik közre annak érdekében, hogy az Index megőrizze jelenlegi piacvezető pozícióját, miközben erősödik a minőségi, kritikus szemléletű tartalmak szerepe.
Az Index hosszú idő óta Magyarország piacvezető hírsite-ja: a DKT/e.gemius mérése szerint augusztusban napi átlagban közel 700 ezer valós felhasználót ért el, szeptemberben pedig minden nap az élen végzett a legfontosabb mutatókban. Cél továbbra is az Index eredményeinek megtartása a többi kiadvány pozíciójának erősítése mellett.
Változás történt az IndaNext Hungary Kft. Női Lapok Szerkesztőségének vezetésében, Bokor Klára, a Kiskegyed főszerkesztője távozik a társaságtól.
Bokor Klára az elmúlt években meghatározó szerepet vállalt a Kiskegyed, a Blikk Nők, a Rúzs Online és társkiadványaik fejlesztésében és sikeres működtetésében. Az IndaNext Hungary ezúton is köszönetét fejezi ki szakmai munkájáért és eredményeiért, további pályafutásához pedig sok sikert kíván.
Távozik Murányi András is
Murányi András, az Index felelős szerkesztője Facebookok bejelentette csütörtökön, hogy saját kérésre, a mai nappal távozik az Index felelős szerkesztői pozíciójából. A fenti kérést a jelenlegi vezérigazgató – közös megegyezéssel – elfogadta - írja a Media1.