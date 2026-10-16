Azt sem tudta, mit fogott ki a balatoni horgász, a szákolásnál jött a meglepetés

Különleges horgászélményben volt része egy balatoni pecásnak, akinek egyszerre két különböző hal akadt a horgára. A fogas és a kisebb harcsa ugyanazon a horgászboton, két külön horogra kapott rá, így a horgásznak nem mindennapi helyzettel kellett megbirkóznia – írja a Sonline.
A férfi először azt sem tudta, mi lehet a zsinór végén, ugyanis a halak szokatlanul mozogtak. A meglepetés csak a szákolásnál vált teljessé, amikor kiderült, hogy nem egyetlen „uszonyos” küzd a horgon, hanem két különböző ragadozó.
Zavarba is jöttem a szákolásnál, hogy hová kapjak először
– írta a különleges fogásról a horgász.
A történtek jól mutatják, hogy a balatoni pecázás még a tapasztalt horgászok számára is tartogathat váratlan meglepetéseket.
A zsákmányról készült fotó ITT tekinhető meg.