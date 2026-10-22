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hősök tere

Tudtad, hogy egy 970 méter mély kút rejtőzik a Hősök tere alatt?

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Budapest egyik legismertebb terének helyén egykor mocsaras vidék húzódott, később pedig a világ legmélyebb artézi kútja fölé emeltek díszes építményt. A kútfúrás csaknem tíz évig tartott, még a villám is belecsapott a fúrótoronyba. A különleges épületet később lebontották, és a Széchenyi-hegyen állították fel újra. Maga a kút azonban ma is működik!
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hősök terezsigmondy vilmoskút

A mai Hősök tere környéke kétszáz évvel ezelőtt egészen másképp festett. A Városliget helyén homokos, mocsaras, vizenyős terület húzódott, amelyet a 18. század végén kezdtek rendezni. Lecsapolták az ingoványt, tavat alakítottak ki, benne két mesterséges szigettel. Az egyik szigeten ma a Vajdahunyad vára áll, a másikat, a Páva-, későbbi nevén Nádor-szigetet idővel körbefeltöltötték. A park folyamatos átalakításával lassan kialakult a környék mai arculata.

Budapest, Hungary MAY 23, 2023 Millennium Monument at Heroes' Square under dramatic cloudy sky, photographed from a frontal low angle during daytime.
Fotó: A great shot of / Shutterstock

Tíz évig fúrtak, még a villám is belecsapott a toronyba

1868-ban Zsigmondy Vilmos bányamérnök merész vállalkozásba kezdett: elhatározta, hogy a Városliget szélén, a mai Hősök tere helyén termálvizet keres. Úgy gondolta, egy-két év alatt eredményre jut, ám a munkálatok végül csaknem tíz évig tartottak.

A fúrás valóságos küzdelem volt a föld mélyével. A berendezések meghibásodtak, a fúrófejek eltörtek, a lyuk fala beomlott, és még a villám is belecsapott a fúrótoronyba! Zsigmondy azonban nem adta fel.

Végül 1878 januárjában, 970 méteres mélységből 74 Celsius-fokos termálvíz tört a felszínre. A kút percenként 831 liter, naponta csaknem 1,2 millió liter forró vizet adott. Ez akkoriban világrekordnak számított, Budapest büszkélkedhetett a világ legmélyebb artézi kútjával.

Csakhogy a hatalmas mennyiségű vízzel egyelőre nem tudtak mit kezdeni, ezért a Sugárút, a mai Andrássy út csatornáin keresztül egyszerűen a Dunába vezették!

A forró víz miatt még a poharakat is elejtették

A világhírű kút fölött kezdetben egy egyszerű faépítmény, úgynevezett fúrház állt, amely hamar népszerű látványosság lett. Tömegek érkeztek, hogy saját szemükkel lássák a különleges forrást, és megkóstolják a gyógyvizet.

A korabeli beszámolók szerint a víz annyira forró volt, hogy az emberek alig bírták kézben tartani a poharakat. Egyik kezükből a másikba kapkodták őket, sőt olykor el is ejtették!

A kút vizének hasznosítására 1881-ben megnyílt a közeli Artézi-fürdő, a mai Széchenyi gyógyfürdő elődje. A szerény fürdő később már nem tudta kiszolgálni a növekvő igényeket, ezért egy jóval nagyobb fürdőkomplexumot építettek, amelyet 1913-ban adtak át.

Ybl Miklós pompás díszkútját fogpiszkálónak csúfolták

A kútfúrás fölé emelt fabódé egyre kevésbé illett az elegáns Sugárút végére. Ezért 1884-ben Ybl Miklós tervei alapján egy látványos díszkutat építettek a helyére.

A Gloriette névre keresztelt alkotás teraszára két széles, díszes kőkorláttal szegélyezett lépcsősor vezetett fel, homlokzatából pedig gyógyvíz csordogált. Az építmény közepéből egy 24 méter magas, vékony zászlórúd emelkedett a magasba.

A pestiek persze hamar nevet is adtak neki: a különös látvány miatt egyszerűen fogpiszkálónak csúfolták. A díszkút azonban nem maradhatott sokáig a helyén. A honfoglalás ezredik évfordulójára hatalmas emlékművet terveztek az Andrássy út végére, így Ybl alkotásának mennie kellett.

Szerencsére nem pusztították el. A Gloriette-et gondosan szétszedték, köveit a Széchenyi-hegyre szállították, ahol 1898-ban, némileg átalakítva kilátóként állították fel újra. Az egykori díszkút ma is ott látható Széchenyi-emlék és -kilátó néven.

A kút ma is ott van a Hősök tere alatt!

Az egykori díszkút helyén időközben felépült a millenniumi emlékmű, és kialakult a ma ismert Hősök tere. De mi történt a csaknem egy kilométer mély kúttal?

Nos, a kút nem tűnt el! Ma is ott rejtőzik a tér burkolata alatt, és továbbra is működik. Vizét föld alatti vezetékeken keresztül a Széchenyi fürdő vízellátásához hasznosítják. Igaz, a fürdő időközben egy második, mélyebb termálkutat is kapott, de Zsigmondy eredeti fúrása ma is része a rendszernek.

A Hősök terén, a Hősök emlékköve mögött egy apró, burkolatba süllyesztett réztábla jelöli a történelmi kút helyét. Naponta turisták ezrei sétálnak el mellette anélkül, hogy sejtenék, milyen különleges történet rejtőzik a lábuk alatt.

És ami talán a legérdekesebb: amikor valaki ma a Széchenyi fürdő meleg vizében pihen, annak egy része még mindig abból a kútból érkezhet, amelyet Zsigmondy Vilmos csaknem másfél évszázaddal ezelőtt fúrt a mai Hősök terén.

Nézd meg képgalériánkat!

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hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
hősök tere, Gloriette kút, széchenyi fürdő, széchenyi hegy
Galéria: Tudtad, hogy egy 970 méter mély kút rejtőzik a Hősök tere alatt?
Fotó: Fortepan
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Tudtad, hogy egy 970 méter mély kút rejtőzik a Hősök tere alatt?

 


 

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