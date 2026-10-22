Tudtad, hogy egy 970 méter mély kút rejtőzik a Hősök tere alatt?

A mai Hősök tere környéke kétszáz évvel ezelőtt egészen másképp festett. A Városliget helyén homokos, mocsaras, vizenyős terület húzódott, amelyet a 18. század végén kezdtek rendezni. Lecsapolták az ingoványt, tavat alakítottak ki, benne két mesterséges szigettel. Az egyik szigeten ma a Vajdahunyad vára áll, a másikat, a Páva-, későbbi nevén Nádor-szigetet idővel körbefeltöltötték. A park folyamatos átalakításával lassan kialakult a környék mai arculata.

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Tíz évig fúrtak, még a villám is belecsapott a toronyba

1868-ban Zsigmondy Vilmos bányamérnök merész vállalkozásba kezdett: elhatározta, hogy a Városliget szélén, a mai Hősök tere helyén termálvizet keres. Úgy gondolta, egy-két év alatt eredményre jut, ám a munkálatok végül csaknem tíz évig tartottak.

A fúrás valóságos küzdelem volt a föld mélyével. A berendezések meghibásodtak, a fúrófejek eltörtek, a lyuk fala beomlott, és még a villám is belecsapott a fúrótoronyba! Zsigmondy azonban nem adta fel.

Végül 1878 januárjában, 970 méteres mélységből 74 Celsius-fokos termálvíz tört a felszínre. A kút percenként 831 liter, naponta csaknem 1,2 millió liter forró vizet adott. Ez akkoriban világrekordnak számított, Budapest büszkélkedhetett a világ legmélyebb artézi kútjával.

Csakhogy a hatalmas mennyiségű vízzel egyelőre nem tudtak mit kezdeni, ezért a Sugárút, a mai Andrássy út csatornáin keresztül egyszerűen a Dunába vezették!

A forró víz miatt még a poharakat is elejtették

A világhírű kút fölött kezdetben egy egyszerű faépítmény, úgynevezett fúrház állt, amely hamar népszerű látványosság lett. Tömegek érkeztek, hogy saját szemükkel lássák a különleges forrást, és megkóstolják a gyógyvizet.

A korabeli beszámolók szerint a víz annyira forró volt, hogy az emberek alig bírták kézben tartani a poharakat. Egyik kezükből a másikba kapkodták őket, sőt olykor el is ejtették!

A kút vizének hasznosítására 1881-ben megnyílt a közeli Artézi-fürdő, a mai Széchenyi gyógyfürdő elődje. A szerény fürdő később már nem tudta kiszolgálni a növekvő igényeket, ezért egy jóval nagyobb fürdőkomplexumot építettek, amelyet 1913-ban adtak át.