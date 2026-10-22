Tudtad, hogy egy 970 méter mély kút rejtőzik a Hősök tere alatt?

A mai Hősök tere környéke kétszáz évvel ezelőtt egészen másképp festett. A Városliget helyén homokos, mocsaras, vizenyős terület húzódott, amelyet a 18. század végén kezdtek rendezni. Lecsapolták az ingoványt, tavat alakítottak ki, benne két mesterséges szigettel. Az egyik szigeten ma a Vajdahunyad vára áll, a másikat, a Páva-, későbbi nevén Nádor-szigetet idővel körbefeltöltötték. A park folyamatos átalakításával lassan kialakult a környék mai arculata.
Tíz évig fúrtak, még a villám is belecsapott a toronyba
1868-ban Zsigmondy Vilmos bányamérnök merész vállalkozásba kezdett: elhatározta, hogy a Városliget szélén, a mai Hősök tere helyén termálvizet keres. Úgy gondolta, egy-két év alatt eredményre jut, ám a munkálatok végül csaknem tíz évig tartottak.
A fúrás valóságos küzdelem volt a föld mélyével. A berendezések meghibásodtak, a fúrófejek eltörtek, a lyuk fala beomlott, és még a villám is belecsapott a fúrótoronyba! Zsigmondy azonban nem adta fel.
Végül 1878 januárjában, 970 méteres mélységből 74 Celsius-fokos termálvíz tört a felszínre. A kút percenként 831 liter, naponta csaknem 1,2 millió liter forró vizet adott. Ez akkoriban világrekordnak számított, Budapest büszkélkedhetett a világ legmélyebb artézi kútjával.
Csakhogy a hatalmas mennyiségű vízzel egyelőre nem tudtak mit kezdeni, ezért a Sugárút, a mai Andrássy út csatornáin keresztül egyszerűen a Dunába vezették!
A forró víz miatt még a poharakat is elejtették
A világhírű kút fölött kezdetben egy egyszerű faépítmény, úgynevezett fúrház állt, amely hamar népszerű látványosság lett. Tömegek érkeztek, hogy saját szemükkel lássák a különleges forrást, és megkóstolják a gyógyvizet.
A korabeli beszámolók szerint a víz annyira forró volt, hogy az emberek alig bírták kézben tartani a poharakat. Egyik kezükből a másikba kapkodták őket, sőt olykor el is ejtették!
A kút vizének hasznosítására 1881-ben megnyílt a közeli Artézi-fürdő, a mai Széchenyi gyógyfürdő elődje. A szerény fürdő később már nem tudta kiszolgálni a növekvő igényeket, ezért egy jóval nagyobb fürdőkomplexumot építettek, amelyet 1913-ban adtak át.
Ybl Miklós pompás díszkútját fogpiszkálónak csúfolták
A kútfúrás fölé emelt fabódé egyre kevésbé illett az elegáns Sugárút végére. Ezért 1884-ben Ybl Miklós tervei alapján egy látványos díszkutat építettek a helyére.
A Gloriette névre keresztelt alkotás teraszára két széles, díszes kőkorláttal szegélyezett lépcsősor vezetett fel, homlokzatából pedig gyógyvíz csordogált. Az építmény közepéből egy 24 méter magas, vékony zászlórúd emelkedett a magasba.
A pestiek persze hamar nevet is adtak neki: a különös látvány miatt egyszerűen fogpiszkálónak csúfolták. A díszkút azonban nem maradhatott sokáig a helyén. A honfoglalás ezredik évfordulójára hatalmas emlékművet terveztek az Andrássy út végére, így Ybl alkotásának mennie kellett.
Szerencsére nem pusztították el. A Gloriette-et gondosan szétszedték, köveit a Széchenyi-hegyre szállították, ahol 1898-ban, némileg átalakítva kilátóként állították fel újra. Az egykori díszkút ma is ott látható Széchenyi-emlék és -kilátó néven.
A kút ma is ott van a Hősök tere alatt!
Az egykori díszkút helyén időközben felépült a millenniumi emlékmű, és kialakult a ma ismert Hősök tere. De mi történt a csaknem egy kilométer mély kúttal?
Nos, a kút nem tűnt el! Ma is ott rejtőzik a tér burkolata alatt, és továbbra is működik. Vizét föld alatti vezetékeken keresztül a Széchenyi fürdő vízellátásához hasznosítják. Igaz, a fürdő időközben egy második, mélyebb termálkutat is kapott, de Zsigmondy eredeti fúrása ma is része a rendszernek.
A Hősök terén, a Hősök emlékköve mögött egy apró, burkolatba süllyesztett réztábla jelöli a történelmi kút helyét. Naponta turisták ezrei sétálnak el mellette anélkül, hogy sejtenék, milyen különleges történet rejtőzik a lábuk alatt.
És ami talán a legérdekesebb: amikor valaki ma a Széchenyi fürdő meleg vizében pihen, annak egy része még mindig abból a kútból érkezhet, amelyet Zsigmondy Vilmos csaknem másfél évszázaddal ezelőtt fúrt a mai Hősök terén.
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