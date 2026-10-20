David Merlini: Houdini halála után 100 évvel megnőtt az emberek ingerküszöbje

A szabadulóművész a bilincsek megszállotjja volt

Fotó: Northfoto / NORTHFOTO

Houdini mindig is büszke volt a magyarságára, bár a széles tömegek előtt ritkán beszélt róla.

– Egy megfoghatatlan energia lengi körül a Houdini nevet, az ő karakterét, az ő életét, és az ember feletti produkcióit – szögezte le az ismert előadó.

A beszélgetés közben felmerült a kérdés, hogy a mai technikai környezetben könnyebb vagy nehezebb a feladatuk a szabadulóművészeknek.

Annyira megnőtt az emberek ingerküszöbje, hogy lehet, hogy egy sima Houdini-produkció nem is lenne már annyira izgalmas a nézők számára, ha nem lenne megspékelve valami látványelemmel. Régen több tízezer ember összegyűlt, amikor Daily Mirror újság előtt felhúzták egy kényszerzubbonyban fejjel lefelé. Manapság már nem lenne ennyi érdeklődő. Más lett a világ, felgyorsult

– érvelt Dávid, aki szerint a szabadulóművészetnek mindezek ellenére a mai világban is van helye, legalábbis addig, amíg az emberi teljesítőképesség kerül a figyelem középpontjába. Abban a pillanatban, hogy minden gépivé válik, már nem biztos.

– Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Amit tudunk, hogy azokat a produkciókat, amiket nagy elődök csináltak, muszáj megőriznünk – jelentette ki David Merlini, aki szerint Houdini néhány mutatványa ma is színpadképes.

Harry Houdini a kora leghíresebb bűvészei közé tartozott

Fotó: Northfoto / NORTHFOTO

– A metamorfózisláda, - amit ő talált fel először a testvérével, aztán a feleségével mutatott be - jelenleg is a nagyobb show-k népszerű eleme – tette hozzá Merlini, aki szerint Houdini a trükkjei bemutatása során rendszeresen kockáztatta az életét, mivel bevándorlóként élete végéig hajtotta a bizonyítási vágy.

Érdemes-e mások trükkjeit bemutatni?

Manapság gyakori jelenség, hogy bizonyos nagy mágusok trükkjei lelepleződnek. Ma már semmi sem titok, ami azoknak a művészeknek és illuzionistáknak probléma, akik nem maguk találják ki produkcióikat. Ez arra ösztönzi az előadóművészek egy bizonyos rétegét, hogy igenis fejlesszék ki a saját számaikat, amelyeknek a titkát csak ők tudják, senki más.

– Van egy még szűkebb réteg, amely nemcsak kitalál egy trükköt, hanem maga megy be a saját műhelyébe, és maga is építi meg teljesen egyedül a kellékeket, hogy ne kelljen lelepleznie a technikai megoldást és a működési elvet. Utána elvonul próbálni, és tele lesz sebekkel. Ezt követően átvariálja, átvágja, majd újra meghegeszti az egészet, pár hónappal később pedig megszületik a prototípus, amivel aztán elkezd gyakorolni. Festő vagy előadóművész esetében az nem járja, hogy kész kellékeket vásárol, mert akkor olyan, mint egy színész, aki bemegy a díszletboltba, kér egy könyvdíszletet vagy egy koponyát, és elmondja a Hamletet. Ha egy művész erre redukálja magát, akkor egy konfekció-előadóművész lesz belőle. Van sok ilyen ,előadó, de ők nem számíthatnak arra, hogy olyan fenomenális, innovatív dologgal tudnak előrukkolni, ami megalapozza a karrierjüket! – jelentette ki Merlini.