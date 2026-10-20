David Merlini: Houdini halála után 100 évvel megnőtt az emberek ingerküszöbje

100 évvel ezelőtt, 1926. október 31-én hunyt el Harry Houdini, minden idők leghíresebb magyar szabadulóművésze. A Weisz Erik néven született, magyar származású bűvészlegenda előtt tisztelgő HOUDINI 100 emlékév kapcsán a Fővárosi Nagycirkuszban Houdini - Két óra az örökkévalóságból címmel október 30. és november 1. között különleges műsort adnak elő.
David Merlini Houdini hagyatékénak egyik legismertebb szellemi és jogi örököse, így nem lehetett kérdés, hogy a szabadulóművész is részt vesz a Fővárosi Nagycirkusz Houdini 100 előadásában.
– Három évtizede foglalkozom Houdinival, és a Houdini-ház is több mint 10 éves. Azt kell, hogy mondjam, hogy Houdini öröksége nem csupán bilincsekről, béklyókról szól. Persze a mai napig hihetetlen, hogy miként tudott kiszabadulni ezekből. De Houdini valódi öröksége másban rejlik: a Houdini név azon képessége, hogy emberi kapcsolatokat, sorsokat hídként köt össze egy évszázaddal később, az az igazi érték – nyilatkozta az Origónak David Merlini. Az illúzionista hangsúlyozta, az általa megálmodott múzeumba az elmúlt évtizedben a világ minden pontjáról érkeztek látogatók: a bolíviai autószerelő, amerikai festőművész, vagy szaúdi üzletember is kíváncsi volt a különleges Houdini-hagyatékra, mely Európában csupán Magyarországon érhető el.
Az emlékév kapcsán Merlini fontosnak tartja, hogy Houdinit vissza tudjuk tenni arra a köztudati polcra, amelyre mindig is tartozott, csak itthon egy kicsit feledésbe merült.
Ez volt Houdini nagy titka
David a kérdésre, hogy melyik volt az életében az a konkrét pillanat vagy élmény, aminek hatására Houdinit választotta példaképnek, elmondta, hogy azt találta érdekesnek, hogy volt egy olyan személy, aki szintén a lakatok és a bilincsek bűvöletében élt, akárcsak önmaga.
Amikor megtudtam, hogy ő is magyar volt, rögtön éreztem, hogy ez a feladat rám vár. Örültem, hogy volt már korábban egy ilyen individuum, aki Amerikába ment gyerekként, én Olaszországba, és attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy mi a dolgom a következő évtizedekre
– fogalmazott a szabadulóművész.
Houdini mindig is büszke volt a magyarságára, bár a széles tömegek előtt ritkán beszélt róla.
– Egy megfoghatatlan energia lengi körül a Houdini nevet, az ő karakterét, az ő életét, és az ember feletti produkcióit – szögezte le az ismert előadó.
A beszélgetés közben felmerült a kérdés, hogy a mai technikai környezetben könnyebb vagy nehezebb a feladatuk a szabadulóművészeknek.
Annyira megnőtt az emberek ingerküszöbje, hogy lehet, hogy egy sima Houdini-produkció nem is lenne már annyira izgalmas a nézők számára, ha nem lenne megspékelve valami látványelemmel. Régen több tízezer ember összegyűlt, amikor Daily Mirror újság előtt felhúzták egy kényszerzubbonyban fejjel lefelé. Manapság már nem lenne ennyi érdeklődő. Más lett a világ, felgyorsult
– érvelt Dávid, aki szerint a szabadulóművészetnek mindezek ellenére a mai világban is van helye, legalábbis addig, amíg az emberi teljesítőképesség kerül a figyelem középpontjába. Abban a pillanatban, hogy minden gépivé válik, már nem biztos.
– Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Amit tudunk, hogy azokat a produkciókat, amiket nagy elődök csináltak, muszáj megőriznünk – jelentette ki David Merlini, aki szerint Houdini néhány mutatványa ma is színpadképes.
– A metamorfózisláda, - amit ő talált fel először a testvérével, aztán a feleségével mutatott be - jelenleg is a nagyobb show-k népszerű eleme – tette hozzá Merlini, aki szerint Houdini a trükkjei bemutatása során rendszeresen kockáztatta az életét, mivel bevándorlóként élete végéig hajtotta a bizonyítási vágy.
Érdemes-e mások trükkjeit bemutatni?
Manapság gyakori jelenség, hogy bizonyos nagy mágusok trükkjei lelepleződnek. Ma már semmi sem titok, ami azoknak a művészeknek és illuzionistáknak probléma, akik nem maguk találják ki produkcióikat. Ez arra ösztönzi az előadóművészek egy bizonyos rétegét, hogy igenis fejlesszék ki a saját számaikat, amelyeknek a titkát csak ők tudják, senki más.
– Van egy még szűkebb réteg, amely nemcsak kitalál egy trükköt, hanem maga megy be a saját műhelyébe, és maga is építi meg teljesen egyedül a kellékeket, hogy ne kelljen lelepleznie a technikai megoldást és a működési elvet. Utána elvonul próbálni, és tele lesz sebekkel. Ezt követően átvariálja, átvágja, majd újra meghegeszti az egészet, pár hónappal később pedig megszületik a prototípus, amivel aztán elkezd gyakorolni. Festő vagy előadóművész esetében az nem járja, hogy kész kellékeket vásárol, mert akkor olyan, mint egy színész, aki bemegy a díszletboltba, kér egy könyvdíszletet vagy egy koponyát, és elmondja a Hamletet. Ha egy művész erre redukálja magát, akkor egy konfekció-előadóművész lesz belőle. Van sok ilyen ,előadó, de ők nem számíthatnak arra, hogy olyan fenomenális, innovatív dologgal tudnak előrukkolni, ami megalapozza a karrierjüket! – jelentette ki Merlini.
Szabadulóművészet a robotok korában
Magács László, a Houdini emlékére megálmodott különleges előadás rendezője az Origo kérdésére elmondta: a nézők a szabadulóművész ikonikus trükköket láthatja majd, többek között a kényszerzubbonyos szabadulást.
–Houdini messze túlmutatott a hagyományos bűvész vagy szabadulóművész szerepén: korának első igazi influenszereként hihetetlen ügyességgel kommunikált, és hatalmas követőtábort épített ki maga köré.
Az előadás készítői nem csupán a jól ismert, fantasztikus trükköket vonultatják fel, hanem azt a belső, pszichológiai utat és pillanatot próbálják megfejteni, mit jelentett a halállal dacolva, folyamatosan a határokat feszgetve élni. A darab a dimenziók és a túlvilág kérdéseit is érinti, miközben a modern kor kihívásaira reagál: hiszen miközben ma már robotok vesznek körül minket, az emberi teljesítőképesség határainak átlépése mit sem vesztett a varázsából.
A 2026-os év technikai újításait és tanulságait is magába olvasztó előadás célja, hogy méltó emléket állítson a mesternek, aki száz év elteltével is képes újat mondani a ma emberének.