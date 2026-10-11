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időjárás

Kelet felé vonul a csapadékzóna, erős szelet hoz az időjárás

39 perce
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Borús, szeles napok jönnek. Az időjárás előrejelzés lehűlést is ígér.
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időjáráselőrejelzésszél

Vasárnap még esőre kell készülni, de az időjárás előrejelzés szerint hétfőn már nem várható csapadék. Mutatjuk, mire számíthatunk még!

Időjárás: erős szél várható
Időjárás: erős szél várható
Fotó: @Tiut Vladut/Pexels 

A következő napok időjárása

Vasárnap borongósan indul a nap, keleten és délkeleten még tartós eső is előfordulhat, a csapadékzóna azonban fokozatosan kelet felé vonul. Mögötte nyugat felől egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 7–12, délután általában 14–20 fok várható, keleten ennél hűvösebb is lehet.

Hétfőn a hajnali ködfoltok feloszlása után felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék azonban nem várható. Az északnyugati, északi szelet élénk széllökések kísérhetik. Hajnalban 2–11, délután 14–20 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

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