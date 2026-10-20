Érkezik a csapadék? Így alakul a hét közepének időjárása

A hét közepén többfelé is lehet eső - jelezték a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán. Hozzátették, a friss modellfutások szerint növekedett a hét közepén érkező csapadékmennyiség, nagy területen valószínű 48 óra alatt 10 mm-t meghaladó mennyiség: jelenleg a déli tájakon legkisebb erre az esély.

Időjárás: a hét közepétől többfelé is eshet / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A csapadék időbeli alakulásáról azt lehet tudni, hogy szerda délutántól délnyugat felől érkezik az eső, és csütörtökre virradóan lehet a legkiterjedtebb a csapadékzóna, csütörtök napközben északkelet felé haladva pedig megszűnik az eső.

A napokban tetőző Orionidák meteorraj megfigyelésére nem lesz alkalmas az érintett éjszaka a borult, esős idő miatt. A HungaroMet ehelyett az előttünk álló éjszakát javasolta, ugyanis nagy területen csökken a felhőzet és inkább csak kisebb körzetekben maradhatnak fátyolfelhők, illetve alakulhat ki foltokban köd.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

Szerdán enyhébb levegő érkezik, így a nappali hőmérséklet is érezhetően emelkedik. A változó felhőzet mellett többórás napsütés valószínű, ugyanakkor délnyugat felől elszórtan eső, zápor is kialakulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, hajnalban 2–13, délután 16–23 fok várható.

Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, és továbbra is több órára kisüthet a nap. Helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. Hajnalban 5–14, délután 14–22 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.