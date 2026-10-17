Újabb száraz napok következnek: kellemes, őszi idő várható a hétvégén

Az időjárás-előrejelzés szerint, bár előfordulhat időszakosan megnövekvő felhőzet, jelentős csapadékra nem kell számítani. Kellemes, őszi időnk lesz, sok napsütéssel. Mutatjuk a részleteket!

Ilyen időjárás várható a hétvégén / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárás várható a hétvégén

Szombaton kellemes, őszi idő várható, a napsütést azonban időnként felhők zavarhatják meg. Csapadékra nem igazán kell számítani, a szél viszont helyenként megélénkülhet. A minimum hőmérséklet -2 és 8, a maximum15 és 20 fok közötti alakul.

Vasárnap is viszonylag enyhe, többnyire napos őszi idő ígérkezik, időszakosan megnövekvő felhőzettel. Jelentős esőre ekkor sem kell készülni. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, hajnalban -1 és 9, délután 15 és 20 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Mikor érkezik a csapadék? Hosszú ideje kevés csapadék hullott Magyarországon, így a talaj sokfelé rendkívül száraz. Az előrejelzés szerint helyenként ismét kialakulhatnak záporok, elsősorban az ország keleti és északkeleti részén, jelentősebb esőre azonban egyelőre nincs kilátás. A részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!



