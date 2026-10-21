Jobb lesz magunknál tartani egy esernyőt: záporokat zúdít ránk az időjárás

Váratlan fordulattal érkezik az időjárás a hét közepére: bár a hőmérséklet emelkedik, még nem szabad lemondani a réteges öltözetről, ugyanis a borús égbolt néhol nemcsak figyelmeztetés lesz.

Váratlan fordulattal érkezik az időjárás a hét közepére. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Szerdán (10.21.) enyhébb levegő érkezik, így a nappali hőmérséklet is emelkedik. Változóan felhős időre számíthatunk, keleten és északkeleten több órára kisüthet a nap, míg délnyugaton délutántól többfelé eső, zápor is kialakulhat - írja a HungaroMet. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A Köpönyeg előrejelzései szerint hajnalban 2-13, délután 16-23 fok várható.

Csütörtökön (10.22.) is változóan felhős idő lesz, és több órára kisüthet a nap, ugyanakkor helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A hajnali hőmérséklet 5-14, a délutáni csúcsérték pedig 14-22 fok között alakul.