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időjárás

Jobb lesz magunknál tartani egy esernyőt: záporokat zúdít ránk az időjárás

1 órája
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Bár a hőmérséklet emelkedik, a felhők ezúttal csalókák lehetnek. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
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időjárászáporcsapadék

Váratlan fordulattal érkezik az időjárás a hét közepére: bár a hőmérséklet emelkedik, még nem szabad lemondani a réteges öltözetről, ugyanis a borús égbolt néhol nemcsak figyelmeztetés lesz.

Váratlan fordulattal érkezik az időjárás a hét közepére
Váratlan fordulattal érkezik az időjárás a hét közepére. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Szerdán (10.21.) enyhébb levegő érkezik, így a nappali hőmérséklet is emelkedik. Változóan felhős időre számíthatunk, keleten és északkeleten több órára kisüthet a nap, míg délnyugaton délutántól többfelé eső, zápor is kialakulhat - írja a HungaroMet. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A Köpönyeg előrejelzései szerint hajnalban 2-13, délután 16-23 fok várható.

Csütörtökön (10.22.) is változóan felhős idő lesz, és több órára kisüthet a nap, ugyanakkor helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. A hajnali hőmérséklet 5-14, a délutáni csúcsérték pedig 14-22 fok között alakul.

 

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