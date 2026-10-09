Időjárás: vége az enyhe időnek, eső és komoly lehűlés jön

Pénteken elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Délelőttig mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. Az időjárás már hűvösebb lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.

Egyre hidegebb lesz az időjárás, szombat hajnalban 0 fokig is lecsökkenhet a hőmérséklet - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Hűvösebb időjárás jön

Szombaton dél, délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, északon lehet a legtöbb napsütés. Dél felől egyre többfelé valószínű eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Kora reggel 0 és plusz 12 fok várható, délutánra 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap a reggeli borongós időt követően nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti, délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.