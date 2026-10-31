Napokra eltűnhet a napsütés: mutatjuk, hol eshet a legtöbb eső

A mediterrán térség fölé helyeződő hidegörvény új lendületet ad az ott található ciklonnak. Ennek hatására a felhőzet déli irányból fokozatosan Magyarország fölé terjeszkedik, ez alakítja a következő napok időjárását.

Az időjárás vasárnaptól többfelé csapadékosra fordul.

Esőt hoz az időjárás, majd hidegebb levegő érkezik

Vasárnap délről növekszik a csapadék esélye, hétfőn pedig már az ország több részén előfordulhat eső. Elsősorban gyenge, időszakos csapadék várható. Öt milliméter körüli vagy azt meghaladó mennyiségre délen és délnyugaton mutatkozik nagyobb esély.

Kedden már csak kevés helyen eshet. Ezt követően északnyugat felől anticiklon nyúlik a térség fölé, és északias áramlással szárazabb, hidegebb levegő érkezik.

A hét közepétől egyre több helyen térhet vissza a napos, csapadékmentes idő. A nyugodtabb időjárás ugyanakkor kedvez a köd kialakulásának, ezért a ködhajlam fokozatosan erősödhet.