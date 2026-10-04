Fagypont alá zuhant a hőmérséklet, ez volt az ősz leghidegebb hajnala

Igen hideg időjárással indult a hét utolsó napja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson vasárnap reggel mért mínusz 3 Celsius-fok az őszi szezon legalacsonyabb értéke – közölte a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán.

Hideg időjárással indult a hét utolsó napja - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta.

A Nyírtasson vasárnap hajnalban mért mínusz 3 Celsius-fok az őszi szezon eddigi legalacsonyabb értéke.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtasson mínusz 3 fok volt vasárnap hajnalban, a legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben mérték. A 24 órás abszolút hőingás a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok. Szombaton a legmelegebbet, 25,9 fokot Baján mérték.