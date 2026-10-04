Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időjárás

Fagypont alá zuhant a hőmérséklet, ez volt az ősz leghidegebb hajnala

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb hajnala, vasárnap reggel már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet az ország egyik részén. Az időjárás alakulását jól mutatja, hogy Nyírtasson mínusz 3 Celsius-fokot mértek, ami az őszi szezon eddigi legalacsonyabb értéke lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásfagyhőmérséklet

Igen hideg időjárással indult a hét utolsó napja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson vasárnap reggel mért mínusz 3 Celsius-fok az őszi szezon legalacsonyabb értéke – közölte a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán.

fagy, időjárás
Hideg időjárással indult a hét utolsó napja - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta.

A Nyírtasson vasárnap hajnalban mért mínusz 3 Celsius-fok az őszi szezon eddigi legalacsonyabb értéke.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Nyírtasson mínusz 3 fok volt vasárnap hajnalban, a legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben mérték. A 24 órás abszolút hőingás a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok. Szombaton a legmelegebbet, 25,9 fokot Baján mérték.

A száraz időjárás miatt tovább apad a Duna

Már hónapok óta tart a szárazság, mialatt a nagy hőingások is sokak számára megterhelő lehet. A Duna budapesti szakaszán továbbra is láthatóak olyan mederrészek amelyeket korábban víz borított, ráadásul a vízügy szerint a következő napokban sem várható érdemi változás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!