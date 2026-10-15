A hajnali mínuszok után, akár 20 fokig is szökhet a hőmérő higanyszála

A csípős őszi reggelek és hajnalok ellenére, úgy tűnik délután még mindig érdemes lesz levetni a vastagabb ruharétegeket. A hétvégéhez közeledve azonban már rendszeressé válnak a fagyok, sőt egy-egy futó zápor is meglocsolhatja az országot. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Kicsit csalóka időjárás vár ránk, jobb lesz felkészülni. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Kicsit csalóka időjárás vár ránk, jobb lesz felkészülni

Csütörtökön változóan felhős idő vár ránk, sőt a nap második felében, elsősorban az ország északkeleti részén fordulhat elő kisebb csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, miközben hajnalban -2 és 9, délután 16-21 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Pénteken előbújik a felhők mögül a nap: csak fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatják az eget. Csapadék nem valószínű, de keleten előfordulhat egy-egy futó zápor. Az északi szél a keleti országrészben többfelé megélénkül, mindeközben hajnalban marad -2 és 9 fok, délután pedig 15–20 fok várható.