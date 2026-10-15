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időjárás

A hajnali mínuszok után, akár 20 fokig is szökhet a hőmérő higanyszála

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Maradnak a csípős reggelek és hajnalok, de délután még néha ránk mosolyog az őszi nap. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
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időjárásfagyősz

A csípős őszi reggelek és hajnalok ellenére, úgy tűnik délután még mindig érdemes lesz levetni a vastagabb ruharétegeket. A hétvégéhez közeledve azonban már rendszeressé válnak a fagyok, sőt egy-egy futó zápor is meglocsolhatja az országot. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Kicsit csalóka időjárás vár ránk, jobb lesz felkészülni
Kicsit csalóka időjárás vár ránk, jobb lesz felkészülni. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Kicsit csalóka időjárás vár ránk, jobb lesz felkészülni

Csütörtökön változóan felhős idő vár ránk, sőt a nap második felében, elsősorban az ország északkeleti részén fordulhat elő kisebb csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, miközben hajnalban -2 és 9, délután 16-21 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Pénteken előbújik a felhők mögül a nap: csak fátyol- és gomolyfelhők tarkíthatják az eget. Csapadék nem valószínű, de keleten előfordulhat egy-egy futó zápor. Az északi szél a keleti országrészben többfelé megélénkül, mindeközben hajnalban marad -2 és 9 fok, délután pedig 15–20 fok várható.

 

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