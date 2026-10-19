Csípősen indul a hétfő reggel, de aztán jön a fordulat?

Hűvös, helyenként fagyos reggellel indulhat a hét Magyarországon. Vasárnap estétől hétfő hajnalig többnyire derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, a keleti országrészben azonban helyenként felhősebb körzetek is előfordulhatnak. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. A hidegre hajlamos területeken ugyanakkor fagypont alá is hűlhet a levegő, míg a városokban és a szelesebb tájakon enyhébb lehet a reggel. Mutatjuk, milyen időjárás várható a folytatásban!

Igazi őszi időjárás várható hétfőn.

Fotó: Illusztráció/Unsplash / Royce Fonseca

Hétfői időjárás: reggel fagyhat, napközben azonban kisüt a nap

Napközben már a napsütésé lesz a főszerep, bár észak felől fátyolfelhők érkezhetnek, amelyek átmenetileg meg is vastagodhatnak az északi országrészben.

Csapadék hétfőn nem várható, országszerte száraz időre lehet számítani.

Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a nyugati határvidéken élénk, északkeleten pedig erős széllökések is előfordulhatnak.

A délutáni csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Kedden napos időre számíthatunk, amelyet fátyol- és gomolyfelhők tehetnek változatosabbá. Keleten néhol zápor is előfordulhat, másutt többnyire száraz marad az idő. Az északi szél megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban -1 és 9, délután 15–20 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.