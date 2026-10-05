Nagy hőingással indul a hét, helyenként fagyhat is – mutatjuk, milyen idő várható

Hétfőn jelentős napi hőingásra érdemes készülni: az időjárás a kora reggeli órákban még kifejezetten hűvös lesz, délutánra azonban jelentősen felmelegszik a levegő. Esőre nem kell számítani, többnyire napos, száraz idő várható – közölte a HungaroMet.

Nagy hőingást hoz a hétfői időjárás

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A hétfő hajnal hideg lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet az ország nagy részén 2 és 8 Celsius-fok között alakul.

A hidegre hajlamos helyeken ennél is alacsonyabb értékeket mérhetnek, és gyenge fagy is előfordulhat.

A hétfői időjárás gyors felmelegedést hoz

A magasabban fekvő területeken, a vízpartok közelében és a nagyobb városokban ugyanakkor néhány fokkal enyhébb lehet a reggel.

Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A délutáni órákra a fátyolfelhőzet is csökken, így országszerte sok napsütésre lehet számítani.