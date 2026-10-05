Nagy hőingással indul a hét, helyenként fagyhat is – mutatjuk, milyen idő várható

Hétfőn jelentős napi hőingásra érdemes készülni: az időjárás a kora reggeli órákban még kifejezetten hűvös lesz, délutánra azonban jelentősen felmelegszik a levegő. Esőre nem kell számítani, többnyire napos, száraz idő várható – közölte a HungaroMet.
A hétfő hajnal hideg lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet az ország nagy részén 2 és 8 Celsius-fok között alakul.
A hidegre hajlamos helyeken ennél is alacsonyabb értékeket mérhetnek, és gyenge fagy is előfordulhat.
A hétfői időjárás gyors felmelegedést hoz
A magasabban fekvő területeken, a vízpartok közelében és a nagyobb városokban ugyanakkor néhány fokkal enyhébb lehet a reggel.
Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A délutáni órákra a fátyolfelhőzet is csökken, így országszerte sok napsütésre lehet számítani.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hűvös reggelt követően jelentősen emelkedik a hőmérséklet: délután döntően 22 és 26 fok közötti értékeket mérhetnek.