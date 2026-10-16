Keményen indul a reggel, aztán még nagyobb meglepetést tartogat az időjárás

Fagyos reggellel indulhat a péntek, napközben azonban már sokat javulhat az idő, és többórás napsütésre is számíthatunk. Az időjárás a hétvégére még kellemesebb arcát mutathatja, szombaton ugyanis helyenként akár 20 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Pénteken a hajnali órákban többfelé hidegre kell készülni, a kevésbé felhős, szélvédett területeken fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. A HungaroMet előrejelzése szerint reggel foltokban pára és köd nehezítheti a látási viszonyokat, ezek feloszlása után azonban országszerte napos idő várható.

Időjárás: Mutatjuk, mi várható pénteken és a hétvégén (illusztráció) Fotó: Unsplash

Pénteki időjárás: a fagyos reggel után kisüt a nap

A napsütést főként keleten zavarhatják gomolyfelhők, amelyek délután átmenetileg nagyobb területen is beboríthatják az eget. Késő délutántól északkelet felől újabb felhők érkeznek, az északkeleti és keleti határvidéken pedig néhol gyenge csapadék is előfordulhat.

Az északi, északkeleti szél elsősorban a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön élénkülhet meg, másutt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 Celsius-fok között alakul, így a hideg reggel után kellemesebb őszi időre számíthatunk.

Hétvégi időjárás: szombaton akár 20 fok is lehet

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton folytatódhat a többnyire napos, kellemes őszi idő. A napsütést időnként felhők zavarhatják meg, jelentős csapadék azonban nem valószínű. A hajnal továbbra is hideg lesz, mínusz 2 és plusz 8 fok közötti értékekkel, délutánra viszont már 15–20 fokig melegedhet a levegő. A hétvége első napján tehát jelentős különbség lehet a reggeli és a délutáni hőmérséklet között, ezért induláskor még szükség lehet a melegebb öltözetre.