Kettészakadt az ország: több mint 17 Celsius-fokos különbség alakult ki csütörtökön

Csütörtök hajnalban 17,6 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország keleti és nyugati pontjai között - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből, ahol későbbre egy időjárás-előrejelzést is ígértek. Azt írták, északnyugat felől egyre közelebb kerül Magyarországhoz a hidegfront, amelynek előterében növekszik a levegő nedvességtartalma, a Dunántúlon már sok a felhő.

Időjárás: több mint 17 Celsius-fok volt a különbség az ország keleti és nyugati oldalán csütörtökön / Fotó: Pexels

Hozzátették: a front előoldalán fújó déli szél miatt a korábbiaknál enyhébb volt az éjszaka, Győr Egyetem meteorológiai állomáson csak 18 fokig csökkent a hőmérséklet, gyenge fagy pedig sehol sem fordult elő.

A bejegyzéshez készített infografika szerint Győrben 18,4 fokot mértek csütörtök reggel, a leghidegebbet, 0,8 fokot pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson, így 17,6 fok volt a különbség az ország nyugati és keleti része között.

Időjárás-előrejelzés: viharos széllökések és intenzív csapadék is előfordulhat

A Köpönyeg szerint csütörtökön nyugat felől fokozatosan megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, de keleten még több órán át napsütéses idő várható. Délutántól nyugat felől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, a zivatarokat pedig viharos széllökések és intenzív csapadék kísérheti. A hajnali -1 és 16 fok után délután 22–28 fok várható.