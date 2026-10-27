Kellemetlen meglepetést tartogathat a keddi időjárás, sokan megérezhetik a hatását

Kedden reggel általában derült vagy gyengén felhős időjárás várható Magyarországon, ugyanakkor az ország keleti, északkeleti részén több felhő is lehet az égen. A korábbi záporok többsége reggelre megszűnik – tájékoztat a HungaroMet.
A derült területeken párássá válhat a levegő, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északkeleten és keleten azonban hajnaltól élénk széllökések is előfordulhatnak.
Napközben többfelé kisüt a nap
A reggeli pára- és ködfoltok feloszlását követően az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. A keleti országrészben azonban késő délutánig erősen felhős, borult időszakok is előfordulhatnak.
Csapadék nem valószínű, ugyanakkor az északias szelet a Tiszántúlon élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 Celsius-fok között alakulhat, így a fagyos reggelt követően napközben jelentősen enyhülhet az idő.
A hidegfront több kellemetlen tünetet is okozhat
A hidegfront érkezése fokozhatja a szervezet időjárási terhelését, különösen a frontérzékenyek és a szív- és érrendszeri betegséggel élők körében.
A front hatására gyakoribbá válhat a fejfájás, a migrén, a vérnyomás-ingadozás, valamint a fáradékonyság és a koncentrációs zavar. Emellett a mozgásszervi panaszok is felerősödhetnek – számolt be róla a Köpönyeg.
A gyors időjárás-változás és az élénkebb szél tovább ronthatja a közérzetet. A frontérzékenyeknek ezért érdemes kerülniük a túlzott fizikai megterhelést, és fokozottan figyelniük szervezetük jelzéseire.
A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között alakulhat. A fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet, míg a felhősebb keleti országrészben enyhébb reggelre számíthatunk.