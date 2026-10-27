Kellemetlen meglepetést tartogathat a keddi időjárás, sokan megérezhetik a hatását

Kedden reggel általában derült vagy gyengén felhős időjárás várható Magyarországon, ugyanakkor az ország keleti, északkeleti részén több felhő is lehet az égen. A korábbi záporok többsége reggelre megszűnik – tájékoztat a HungaroMet.

A keddi időjárás többfelé fagyos reggelt hozhat

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A derült területeken párássá válhat a levegő, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, északkeleten és keleten azonban hajnaltól élénk széllökések is előfordulhatnak.

Napközben többfelé kisüt a nap

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlását követően az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. A keleti országrészben azonban késő délutánig erősen felhős, borult időszakok is előfordulhatnak.

Csapadék nem valószínű, ugyanakkor az északias szelet a Tiszántúlon élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 Celsius-fok között alakulhat, így a fagyos reggelt követően napközben jelentősen enyhülhet az idő.