Kettészakad az ország: délnyugaton hét ágra süt a nap, míg északkeleten felhők borítják be az eget

Szinte kettészakítja az országot kedden az időjárás: délnyugaton többnyire a napsütés lesz az úr, míg északkeleten felhők taszítják le a trónjáról. A szerdai nap is tart némi meglepetést, ugyanis több helyen is lehet csapadékra számítani.

Szinte kettészakítja az országot kedden az időjárás (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Kedden változékony időjárásra számíthatunk: délnyugaton többnyire napos, míg északon és északkeleten felhősebb, borongósabb idő várható, bár utóbbi területeken is előfordulhatnak rövidebb napos időszakok - írja a HungaroMet. Csapadékra alapvetően nem kell készülni. A déliesre forduló szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A Köpönyeg előrejelzése szerint hőmérséklet hajnalban -1 és 9, délután 15 és 18 fok között alakul, a leghűvösebb az ország északkeleti, tartósan felhős tájain, a legmelegebb pedig délnyugaton lesz.

Szerdán folytatódik a felhősebb, változékonyabb idő, és több helyen eső, zápor is kialakulhat. A szél helyenként továbbra is élénk lehet, ami a hőérzetünket is befolyásolhatja. Hajnalban 5-10 fokra, napközben pedig 13-18 fokra számíthatunk.