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időjárás

Kettészakad az ország: délnyugaton hét ágra süt a nap, míg északkeleten felhők borítják be az eget

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Igazi változatossággal érkezik az időjárás keddre: az ország egyik felén felhők borítják az eget, míg a másik felén a napsütésé a főszerep. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!
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időjárásőszcsapadék

Szinte kettészakítja az országot kedden az időjárás: délnyugaton többnyire a napsütés lesz az úr, míg északkeleten felhők taszítják le a trónjáról. A szerdai nap is tart némi meglepetést, ugyanis több helyen is lehet csapadékra számítani.

Szinte kettészakítja az országot kedden az időjárás
Szinte kettészakítja az országot kedden az időjárás (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Kedden változékony időjárásra számíthatunk: délnyugaton többnyire napos, míg északon és északkeleten felhősebb, borongósabb idő várható, bár utóbbi területeken is előfordulhatnak rövidebb napos időszakok - írja a HungaroMet. Csapadékra alapvetően nem kell készülni. A déliesre forduló szél az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet, máshol mérsékelt marad a légmozgás. A Köpönyeg előrejelzése szerint hőmérséklet hajnalban -1 és 9, délután 15 és 18 fok között alakul, a leghűvösebb az ország északkeleti, tartósan felhős tájain, a legmelegebb pedig délnyugaton lesz.

Szerdán folytatódik a felhősebb, változékonyabb idő, és több helyen eső, zápor is kialakulhat. A szél helyenként továbbra is élénk lehet, ami a hőérzetünket is befolyásolhatja. Hajnalban 5-10 fokra, napközben pedig 13-18 fokra számíthatunk.

 

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