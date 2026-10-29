2 fokig hűl a hőmérséklet, erős szelet és esőt hoz az időjárás

Borús, szürke napok jönnek, az időjárás megmutatja komorabb arcát. Csütörtökön az erős szél ront a helyzeten, péntekre pedig még tovább hűl a hőmérséklet.

Az időjárás előrejelzés egyre dermesztőbb időt jósol

Fotó: @Tiut Vladut/Pexels

Így alakul az időjárás

Csütörtökön borult, szürke idő várható, és elszórtan eshet az eső, jelentős mennyiség azonban nem valószínű. Élénk, helyenként erős északnyugati, északi szél fúj. Hajnalban 2–9 fok várható, délutánra pedig 12–16 fokig melegszik a levegő.

Pénteken többnyire borult lesz az ég, és elszórtan eshet az eső, jelentős csapadék azonban nem várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, az északi, északnyugati szél csak időnként élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 5–7, délután 12–14 fok között alakul - írja a Köpönyeg.