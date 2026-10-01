Brutális hőingadozások várnak ránk: hajnalban fagy, cserébe délután nyarat idézi a hőmérséklet

Igencsak megviccel minket az időjárás a következő napokban: lesz, hogy a hajnali órákban nulla fok alá csökken a hőmérséklet, míg délutánonként 26-27 fokos meleget is élvezhetünk.

Ilyen időjárással számolhatunk csütörtökön, október első napján

Fotó: Köpönyeg.hu

Milyen időjárás vár ránk a következő napokban?

Csütörtökön, október elsején fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de ugyanolyan száraz időre van kilátás, mint a korábbi napokon, tehát számottevő csapadék nem várható. A keleties szél a Dunántúlon többfelé élénk lehet, északnyugaton időnként erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 4–11, délután 22–26 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken, október 2-án általában derült, napos, száraz idő várható kevés - nyugaton több - fátyolfelhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton egy-egy élénk lökés is előfordulhat. A hajnali -1, 12 fokról délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

A hétvégén derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos, száraz idő valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet mind szombat, mind vasárnap hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul.