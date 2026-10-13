Bekeményít az időjárás, jönnek a hajnali mínuszok

Noha nappal még aránylag kellemes az idő, de azért egyre inkább érezteti velünk az időjárás: vége a nyárnak, és megállíthatatlanul megérkezett az ősz. Olyannyira, hogy a hét második felében határozottan kell számolnunk a hajnali fagyokkal is.

Ilyen lesz az időjárás kedden, október 13-án

Fotó: Köpönyeg.hu

Kedden, október 13-án a gomoly- és fátyolfelhők mellett már sok napsütésre van kilátás, és az idő is száraz marad, bár az északias szél többfelé megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 0–10, délután 13–19 fok várható – írja a Köpönyeg oldala.

Szerdán, október 14-én a felhők mellett ismét sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, így összességében nyugodt, száraz őszi idő ígérkezik. Hajnalban -1 és 9, délután 14–19 fok között alakul a hőmérséklet.

Így alakul a hét második felének időjárása

Csütörtökön, október 15-én változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Néhol, de főként a nap második felében az északkeleti tájakon kisebb csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkül. Hajnalban -2, +8, délután 15, 20 fok várható.

Pénteken, október 16-án jórészt napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű. Az északi szél az ország keleti felén megélénkül. Hajnalban -2, +7, délután 14, 19 fok várható.

Szombaton, október 17-én nyugaton naposabb, keleten felhősebb idő ígérkezik, és az ország keleti felén néhol zápor is lehet. A légmozgás mérsékelt maradhat. A minimum -2, +8, a csúcsérték 15 és 20 fok között alakulhat.

Vasárnap, október 18-án nyugaton naposabb, keleten felhősebb idő ígérkezik, és az ország keleti felén néhol zápor is lehet. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 2, 10, délután 15, 20 fok várható.