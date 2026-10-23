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időjárás

Elmossa az eső az október 23-i programokat? Mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen

55 perce
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Sokan készülnek szabadtéri megemlékezésekre és családi programokra október 23-án, így nem mindegy, milyen időjárás várható a nemzeti ünnepen.
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időjárásnemzeti ünnepcsapadékoktóber 23.

A HungaroMet október 23-ai országos időjárás-előrejelzése szerint pénteken a látási viszonyok javulását, illetve az északkeleti felhőzet felszakadozását követően napos, fátyolfelhős idő várható.  

Október 23-i időjárás: mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen
Október 23-i időjárás: mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen Fotó: Gábor Zoltán

Október 23-i időjárás: mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen

Ezt követően délután nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely naplementéig főként a nyugati országrészt érinti. Csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton megélénkül, Sopronnál olykor megerősödik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 16 fok között változik.

Fotó: HungaroMet

 

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