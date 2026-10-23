Elmossa az eső az október 23-i programokat? Mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen

Sokan készülnek szabadtéri megemlékezésekre és családi programokra október 23-án, így nem mindegy, milyen időjárás várható a nemzeti ünnepen.
A HungaroMet október 23-ai országos időjárás-előrejelzése szerint pénteken a látási viszonyok javulását, illetve az északkeleti felhőzet felszakadozását követően napos, fátyolfelhős idő várható.
Október 23-i időjárás: mutatjuk, milyen idő vár ránk a nemzeti ünnepen
Ezt követően délután nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely naplementéig főként a nyugati országrészt érinti. Csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton megélénkül, Sopronnál olykor megerősödik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 16 fok között változik.
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