Érdemes lesz rétegesen felöltözni: érkezik a reggeli fagy

A vasárnapi párás, ködös, helyenként esős idő után hétfőn többfelé esőre, záporra is számíthatunk: az időjárás-előrejelzés szerint az északnyugatira forduló szél megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Kedden, bár számottevő csapadékra nem kell számítanunk, hajnalban 0 és 8 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, a fagyzugos területeken pedig fagy is előfordulhat.

Időjárás-előrejelzés: hidegfront és fagy is várható / Fotó: Gábor Zoltán

Időjárás-előrejelzés: hidegfront és fagy is várható

Hétfőn, október 26-án hidegfront vonul át, amelynek felhőzete kelet felé vonul, mögötte nyugat felől fokozatosan felszakadozhat a felhőtakaró. Többfelé esőre, záporra is számíthatunk, de a csapadék mennyisége területenként eltérő lehet: a HungaroMet Nonprofit Zrt. a veszélyjelzésében négy megyére adtak ki citromsárga riasztást zivatar miatt. Ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként meg is erősödhet. Hajnalban 2 és 7, míg délután 10 és 16 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Zivatarok miatt adtak ki néhány megyére riasztást / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Kedden, október 27-én a front elvonulását követően többnyire napos, gyengén felhős idő várható, és számottevő csapadékra már nem kell számítanunk. Az északias szél helyenként megélénkülhet, de általában nem lesz erős a légmozgás. Hajnalban 0 és 8 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, a fagyzugos területeken fagy is előfordulhat. Délután 12–16 fokos maximumokra készülhetünk, így a napos idő ellenére is érdemes lesz rétegesen felöltözni - írja a Köpönyeg.