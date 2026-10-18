Kellemes meglepetést tartogat az ősz, ilyen időre készülj

A következő napokban sem várható kellemetlen fordulat. Az időjárás enyhe és többnyire napsütéses marad.
Komolyabb esőre nem kell készülni, az időjárás előrejelzések enyhe napokat jósolnak.
Így alakul az időjárás
Vasárnap is enyhe, többnyire napos idő várható, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadékra nincs kilátás, a szél sem lesz jelentős. A várható hőmérséklet -1 és 9, délután 15 és 20 fok között alakulhat.
Hétfőn továbbra is az enyhe, őszi idő lehet a jellemző, és többfelé hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Számottevő csapadékra nem kell számítani, a szél sem lesz jelentős. A minimum hőmérséklet -1 és 9, a maximum15 és 20 fok között valószínű - írja a Köpönyeg.
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