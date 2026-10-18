Kellemes meglepetést tartogat az ősz, ilyen időre készülj

Komolyabb esőre nem kell készülni, az időjárás előrejelzések enyhe napokat jósolnak.

Napsütéses időjárás várható/ Fotó: Pexels

Így alakul az időjárás

Vasárnap is enyhe, többnyire napos idő várható, de időnként megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadékra nincs kilátás, a szél sem lesz jelentős. A várható hőmérséklet -1 és 9, délután 15 és 20 fok között alakulhat.

Hétfőn továbbra is az enyhe, őszi idő lehet a jellemző, és többfelé hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Számottevő csapadékra nem kell számítani, a szél sem lesz jelentős. A minimum hőmérséklet -1 és 9, a maximum15 és 20 fok között valószínű - írja a Köpönyeg.