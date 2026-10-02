Napos, száraz idő jön pénteken, kellemes hőmérsékletre számíthatunk

Pénteken is folytatódik a nyugodt, száraz időjárás, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A reggel még hűvösnek ígérkezik, délutánra azonban kellemes, 22–27 fok közötti hőmérséklet várható.
Pénteken az időjárás többnyire napos és száraz marad. Az égbolt általában felhőtlen lesz, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében kevés fátyolfelhő is megjelenhet.
A keleties szél többnyire mérsékelt marad, Sopron környékén azonban élénkebb széllökések is előfordulhatnak. Jelentős változásra a nap folyamán nem kell számítani.
A reggel ismét hűvösen indul, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 12 fok között alakul. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délután általában 24–25 fok körüli értékeket mérhetünk, a legmelegebb tájakon pedig 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
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