Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyilkosság történt a II. kerületben: saját nagymamájával végzett egy férfi

időjárás

Napos, száraz idő jön pénteken, kellemes hőmérsékletre számíthatunk

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pénteken is folytatódik a nyugodt, száraz időjárás, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A reggel még hűvösnek ígérkezik, délutánra azonban kellemes, 22–27 fok közötti hőmérséklet várható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásnyugat - dunántúlszáraz időhőmérséklet

Pénteken az időjárás többnyire napos és száraz marad. Az égbolt általában felhőtlen lesz, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében kevés fátyolfelhő is megjelenhet.

Időjárás pénteken: napos, száraz idő jön, 27 fokig is melegedhet a levegő
Időjárás pénteken: napos, száraz idő jön, 27 fokig is melegedhet a levegő Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A keleties szél többnyire mérsékelt marad, Sopron környékén azonban élénkebb széllökések is előfordulhatnak. Jelentős változásra a nap folyamán nem kell számítani.

A reggel ismét hűvösen indul, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 12 fok között alakul. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délután általában 24–25 fok körüli értékeket mérhetünk, a legmelegebb tájakon pedig 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!