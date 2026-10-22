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időjárás

Kiadták a riasztást: erős széllel és esővel keményít be az időjárás

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Lehűlésre is készülni kell. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!
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időjárásszéleső

Nyugat felől egyre több helyen várható eső, ráadásul az erős szél miatt több megyére is elsőfokú riasztást adtak ki.

Az időjárás előrejelzések nem sok jót ígérnek
Az időjárás előrejelzések nem sok jót ígérnek / Fotó: Pexels

Időjárás: erre kell készülni

Csütörtökön már erősen megnövekedhet a felhőzet, és nyugat felől egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk lökések kísérhetik, majd a csapadék érkezésével északnyugatira fordulhat a légmozgás. Hajnalban 7–14, délután 13–20 fok között alakul a hőmérséklet. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a széllökések miatt Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyére, ami azt jelenti, hogy ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Pénteken változóan felhős időre van kilátás, és még többfelé előfordulhatnak záporok. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, így a csütörtöki enyhülés után ismét hűvösebbnek érezhetjük az időt. Hajnalban -1 és 10, délután 13–18 fok várható - írja a Köpönyeg.

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