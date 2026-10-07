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időjárás

Nagyot fordul az időjárás – mutatjuk, mikor jöhet meg végre az eső

1 órája
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A súlyos nyári aszály és a szeptemberi enyhe esőzések után ismét záporok érkezhetnek Magyarországra. Az időjárás a hét második felében nagyot fordulhat, többfelé esőre, helyenként zivatarra is számítani lehet.
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időjárászivatarzáporeső

Szerdán még nagyrészt napos és száraz időjárás várható, miközben délután akár 27 fokig is felmelegedhet a levegő. A hosszú száraz időszak után azonban már közeledik a változás: csütörtökön több térségben eső, zápor, helyenként pedig zivatar is kialakulhat.

szerdai időjárás még főként napsütést hoz
Időjárás: Szerdán még napsütés és akár 27 fok várható, de nyugat felől már érkeznek a felhők. Csütörtökön többfelé eső, zápor és zivatar is kialakulhat (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A szerdai időjárás még főként napsütést hoz

A szerda reggel még kifejezetten hűvösen indul. A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint hajnalban általában 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, a fagyzugokban pedig gyenge fagy is előfordulhat. A magasabban fekvő területeken, a vízpartokon és a nagyobb városokban ennél jóval enyhébb lehet a reggel.

Napközben gyorsan melegszik a levegő: a legmagasabb hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Többnyire napos idő lesz fátyolfelhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv időnként vastagabb felhőzetet is hozhat. A délies szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg, Sopron környékén pedig erős széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet szerdára még nem valószínűsít csapadékot.

A Köpönyeg előrejelzése valamivel nagyobb esélyt ad az esőnek: szerintük nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a Dunántúlon néhol kisebb eső is kialakulhat. Az ország nagy részén ugyanakkor továbbra is napsütéses, száraz időre lehet számítani, 22–26 fokos maximumokkal.

Csütörtökön érkezhet meg az eső és a zivatar

A komolyabb fordulat csütörtökön jöhet. Nyugat felől egyre többfelé megvastagszik a felhőzet, és főként az ország északi, északnyugati részén nő meg az eső és a zápor esélye. Helyenként zivatar is kialakulhat.

Keleten ezzel szemben még estig többórás napsütés lehet. A hőmérséklet sem zuhan vissza azonnal: hajnalban többnyire 3–10 fok, délután pedig 22–28 fok várható. A délies szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek.

 

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