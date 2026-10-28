Csípős hideggel indul a szerda: több helyen fagypont alá süllyed a hőmérséklet

Csípős hideggel indul a szerda, az időjárás azonban napközben már kedvezőbben alakul. A HungaroMet előrejelzése szerint október 28-án hajnalra helyenként párásság, köd és rétegfelhőzet is kialakulhat.

Időjárás: fagyos hajnal után nagyot változik a helyzet szerdán Fotó: Gábor Zoltán

A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes fagyzugokban azonban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A vízpartok közelében ezzel szemben enyhébb maradhat a hajnal.

Időjárás: visszatérnek a mínuszok, kemény hideggel indul a szerda

A HungaroMet szerint szerdán az ország nagy részén folytatódik a napos, száraz időjárás. A derült vagy gyengén felhős égbolt mellett a reggeli hideget kellemesebb nappali hőmérséklet váltja fel.

A keleti országrészben időnként több felhő takarhatja el a napot, déltől pedig nyugat felől fokozatosan vastagabb felhőzet érkezik. Csapadékra azonban az ország egyik részén sem kell számítani.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak az esti óráktól élénkülhet meg az északnyugati szél az ország északnyugati részén.

A délutáni csúcshőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, így a fagyos hajnalt követően többfelé jelentősen enyhül az idő.