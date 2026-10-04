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időjárás

Érdemes rétegesen felöltözni vasárnap – nagyot változik a hőmérséklet

1 órája
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A szombatihoz hasonlóan vasárnap is napos, száraz időre van kilátás, számottevő felhősödés nélkül. Az időjárás ugyanakkor nagy napi hőingást tartogat: a hűvös reggelt követően délután helyenként 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
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időjárásnapos időcsapadékmentes

Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás vasárnap, jelentős változásra nem kell számítani a szombati naphoz képest. Az égen legfeljebb vékony, magasszintű felhők jelenhetnek meg, eső azonban sehol sem várható – tájékoztat a HungaroMet.

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A vasárnapi időjárás napos és csapadékmentes lesz
Fotó: Unsplash 

A reggel még kifejezetten hűvös lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 Celsius-fok között alakul. 

A fagyzugos területeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő helyeken és a vízpartok közelében ennél enyhébb lehet a hajnal.

Az időjárás nagy felmelegedést hoz vasárnap

A hűvös kezdés után gyorsan melegszik majd a levegő. Vasárnap napközben változatlanul sok napsütésre lehet számítani, csapadék nélkül. 

Délutánra 23 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így a reggeli és a délutáni értékek között jelentős különbség lehet.

A légmozgás az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Északnyugaton ugyanakkor időnként megélénkülhet a délies szél.

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