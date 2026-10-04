Érdemes rétegesen felöltözni vasárnap – nagyot változik a hőmérséklet

Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás vasárnap, jelentős változásra nem kell számítani a szombati naphoz képest. Az égen legfeljebb vékony, magasszintű felhők jelenhetnek meg, eső azonban sehol sem várható – tájékoztat a HungaroMet.

A vasárnapi időjárás napos és csapadékmentes lesz

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A fagyzugos területeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő helyeken és a vízpartok közelében ennél enyhébb lehet a hajnal.

Az időjárás nagy felmelegedést hoz vasárnap

A hűvös kezdés után gyorsan melegszik majd a levegő. Vasárnap napközben változatlanul sok napsütésre lehet számítani, csapadék nélkül.

Délutánra 23 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így a reggeli és a délutáni értékek között jelentős különbség lehet.

A légmozgás az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. Északnyugaton ugyanakkor időnként megélénkülhet a délies szél.