Időjárás: tartogat még meglepetéseket a vénasszonyok nyara, mutatjuk a hétvégi előrejelzést

Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, a minimumok -1 és 12 fok között alakulnak. Délután viszont kellemes lesz az időjárás, 23–27 fokot mérhetünk.

Napsütéses időjárás várható - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Vasárnap, a hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, -1 és 12 fok közötti minimumokkal, délután pedig újra 23–27 fokig melegszik a levegő.

Nem véletlenül marad el az eső: aggasztó időjárási helyzet alakult ki

Az aszályos nyár után szeptember sem hozott elegendő csapadékot Magyarországon, és a következő napokban sem látszik számottevő eső. A Közép-Európa fölött kialakult stabil magasnyomású rendszer távol tartja az atlanti frontokat, így tovább súlyosbodhat a szárazság.