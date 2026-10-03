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időjárás

Időjárás: tartogat még meglepetéseket a vénasszonyok nyara, mutatjuk a hétvégi előrejelzést

51 perce
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Sok napsütés, száraz idő és kellemes délutáni hőmérséklet várható a hétvégén, az ország nagy részén 23–27 fokig melegszik a levegő. Az időjárás ugyanakkor hajnalban már hűvösebb arcát mutatja, helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet.
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időjáráshőmérsékletnapsütés

Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható – írja a Köpönyeg.hu. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, a minimumok -1 és 12 fok között alakulnak. Délután viszont kellemes lesz az időjárás, 23–27 fokot mérhetünk.

időjárás, ősz
Napsütéses időjárás várható - Illusztráció
Fotó: Unsplash

Vasárnap, a hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, -1 és 12 fok közötti minimumokkal, délután pedig újra 23–27 fokig melegszik a levegő.

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Az aszályos nyár után szeptember sem hozott elegendő csapadékot Magyarországon, és a következő napokban sem látszik számottevő eső. A Közép-Európa fölött kialakult stabil magasnyomású rendszer távol tartja az atlanti frontokat, így tovább súlyosbodhat a szárazság.

 

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