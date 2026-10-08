Riasztó fordulat az időjárásban: viharos szél, intenzív eső és jég is jöhet

Kontinensünk nagy részének időjárását hosszabb ideje hatalmas kiterjedésű anticiklon alakította, a következő időszakban azonban mozgalmasabbra fordulhat Európa időjárása.

Mozgalmassá válik az időjárás: 28 fok mellett heves zivatarok is jöhetnek. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Északkelet-Európában jelenleg még egy elöregedő ciklon okoz többfelé csapadékot, számottevő mennyiség azonban az elmúlt 24 órában inkább a Kelet-európai-síkság északi részén hullott. Ennél jóval eseménydúsabb az idő a mediterrán térség nyugati felén: Spanyolországban és Franciaországban egy hidegörvény miatt már napok óta többfelé heves zivatarok, felhőszakadások és villámárvizek alakulnak ki, amelyek jelentős károkat okoznak.

Hazánktól nyugatra, északnyugatra eközben egy hidegcsepp rajzolódik ki örvénylő felhőkarjaival.

Csütörtök hajnalra a nyugati megyék fölött megnövekedhet a felhőzet.

A hajnali minimum általában 3 és 10 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ugyanakkor gyengén fagyhat. Ezzel szemben a szeles északnyugati tájakon helyenként mindössze 15–16 fokig hűlhet le a levegő.

Csütörtöki időjárás: zivatar, viharos szél és jég is jöhet

Csütörtökön nyugat felől egyre több felhő érkezik, miközben keleten még nagyrészt napos maradhat az idő. A déli óráktól azonban nyugat felől záporok és zivatarok alakulhatnak ki.

A zivatarok legnagyobb eséllyel a Kaposvár–Ózd vonal tágabb térségében jelenhetnek meg. Délután előbb a nyugati és délnyugati, majd a késő délutáni és esti óráktól a keleti, északkeleti országrészben is kialakulhatnak. Éjszaka a zivatartevékenység fokozatosan kelet felé helyeződik.

A zivatarokat 60–80 km/órás, viharos széllökések, helyenként intenzív csapadék, valamint esetleg apró szemű jég kísérheti. Zivataroktól függetlenül is nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is előfordulhatnak.

A változás egyelőre nem jár jelentős lehűléssel: csütörtök délután 22 és 28 fok közötti csúcshőmérséklet várható.