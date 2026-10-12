Súlyos botrány egy békési idősotthonban: két család is az intézményt hibáztatja édesanyja halála miatt

Súlyos állításokat fogalmaztak meg a békési Balogh Mátyás Református Diakóniai Központ lakói, dolgozói és elhunyt gondozottak hozzátartozói. Az Index tényfeltáró cikke szerint a családok több esetben is azt tapasztalták, hogy szeretteik nem kapták meg időben a szükséges orvosi segítséget. Két család szerint az ellátás hiányosságai szerepet játszhattak édesanyjuk halálában.

A békési idősotthonban halálesetek történtek: az intézmény miatt haltak meg az ott lakók? - Fotó: Radek viderský / Pexels

Napokig vártak az orvosi segítségre, végül meghalt az idős asszony

Az egyik család arról számolt be, hogy mozgásában súlyosan korlátozott édesanyjuk állapota romlani kezdett, de szerintük nem történt időben megfelelő orvosi beavatkozás.

A hozzátartozók végül maguk vitték kórházba az asszonyt, akinél húgyúti fertőzést állapítottak meg. A kezelés után visszakerült az idősotthonba, ám hat nappal később ismét kórházi ellátásra szorult.

Állapota ekkor már olyan súlyos volt, hogy az orvosok felkészítették a családot a legrosszabbra. Az asszony másnap meghalt.

A kórházi zárójelentés szerint uroszepszis és akut veseelégtelenség alakult ki nála. A dokumentum ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy az intézmény mulasztást követett volna el. A család ennek ellenére meg van győződve arról, hogy a nem megfelelő gondozás hozzájárult a tragédiához.

Amputálni kellett a cukorbeteg nő lábát, később ő is meghalt

Egy másik család szintén súlyos mulasztásokat feltételez. Édesanyjuk cukorbeteg volt, egyik lábát korábban már amputálták. Amikor a megmaradt lábán seb jelent meg, a hozzátartozók orvosi vizsgálatot kértek.

Elmondásuk szerint az intézmény csütörtökre ígérte a vizsgálatot, ám szombaton az asszony arról számolt be, hogy az még mindig nem történt meg. Néhány nappal később mentővel szállították kórházba, ahol súlyos szepszist és veseelégtelenséget állapítottak meg.

Az orvosok végül életmentő műtétre kényszerültek: az asszony megmaradt lábát is amputálni kellett.

A beteg intenzív osztályra került, dialízisre szorult, majd átmeneti javulás után ismét romlott az állapota. Végül életét vesztette.

A hozzátartozók szerint az intézmény nem ismerte fel időben a seb súlyosságát. Az intézményvezető ugyanakkor azt állítja, hogy az asszony megfelelő ellátásban részesült, a sebet szakszerűen kezelték, és az orvossal is konzultáltak. Elismerte, hogy a vizsgálat során az orvosnak fényképet mutattak a sebről.