Súlyos botrány egy békési idősotthonban: két család is az intézményt hibáztatja édesanyja halála miatt

Súlyos állításokat fogalmaztak meg a békési Balogh Mátyás Református Diakóniai Központ lakói, dolgozói és elhunyt gondozottak hozzátartozói. Az Index tényfeltáró cikke szerint a családok több esetben is azt tapasztalták, hogy szeretteik nem kapták meg időben a szükséges orvosi segítséget. Két család szerint az ellátás hiányosságai szerepet játszhattak édesanyjuk halálában.
Napokig vártak az orvosi segítségre, végül meghalt az idős asszony
Az egyik család arról számolt be, hogy mozgásában súlyosan korlátozott édesanyjuk állapota romlani kezdett, de szerintük nem történt időben megfelelő orvosi beavatkozás.
A hozzátartozók végül maguk vitték kórházba az asszonyt, akinél húgyúti fertőzést állapítottak meg. A kezelés után visszakerült az idősotthonba, ám hat nappal később ismét kórházi ellátásra szorult.
Állapota ekkor már olyan súlyos volt, hogy az orvosok felkészítették a családot a legrosszabbra. Az asszony másnap meghalt.
A kórházi zárójelentés szerint uroszepszis és akut veseelégtelenség alakult ki nála. A dokumentum ugyanakkor önmagában nem bizonyítja, hogy az intézmény mulasztást követett volna el. A család ennek ellenére meg van győződve arról, hogy a nem megfelelő gondozás hozzájárult a tragédiához.
Amputálni kellett a cukorbeteg nő lábát, később ő is meghalt
Egy másik család szintén súlyos mulasztásokat feltételez. Édesanyjuk cukorbeteg volt, egyik lábát korábban már amputálták. Amikor a megmaradt lábán seb jelent meg, a hozzátartozók orvosi vizsgálatot kértek.
Elmondásuk szerint az intézmény csütörtökre ígérte a vizsgálatot, ám szombaton az asszony arról számolt be, hogy az még mindig nem történt meg. Néhány nappal később mentővel szállították kórházba, ahol súlyos szepszist és veseelégtelenséget állapítottak meg.
Az orvosok végül életmentő műtétre kényszerültek: az asszony megmaradt lábát is amputálni kellett.
A beteg intenzív osztályra került, dialízisre szorult, majd átmeneti javulás után ismét romlott az állapota. Végül életét vesztette.
A hozzátartozók szerint az intézmény nem ismerte fel időben a seb súlyosságát. Az intézményvezető ugyanakkor azt állítja, hogy az asszony megfelelő ellátásban részesült, a sebet szakszerűen kezelték, és az orvossal is konzultáltak. Elismerte, hogy a vizsgálat során az orvosnak fényképet mutattak a sebről.
Két-három dolgozó jutott akár 65 idős emberre az idősotthonban
Az Indexnek nyilatkozó munkatársak szerint a központban jelentős a dolgozók túlterheltsége. Beszámolóik alapján előfordult, hogy mindössze két-három ápolónak kellett 65 lakóról gondoskodnia. Máskor két dolgozó látott el 45 embert.
Feladataik közé tartozott a fürdetés, az etetés, a gyógyszerelés, a sebkezelés és a mindennapi gondozás is.
A munkatársak azt állították, hogy a 2023-as egyházi átvétel óta közel kétszázan távoztak az intézményből. Többen megfélemlítő munkahelyi légkörről és a vezetőség részéről tapasztalt nyomásgyakorlásról beszéltek.
Az intézményvezető a vádakat visszautasította. Közlése szerint 2023 és 2025 között összesen 221 munkaviszony szűnt meg, miközben 348 új jogviszony keletkezett. A fenntartó szerint nincs létszámhiány, az ápolók száma meghaladja a jogszabályban előírt minimumot.
Havi 285 ezer forint egy ventilátor használatáért?
Az ellátás körülményein túl az intézmény pénzügyi gyakorlata is kérdéseket vetett fel.
Egy bentlakó olyan díjtáblázatot mutatott be az Indexnek, amely szerint egy saját ventilátor folyamatos használatának havi költsége 285 384 forint, míg egy olajradiátoré vagy mobilklímáé 188 354 forint lehet.
A lakó arról is beszámolt, hogy egy másik szobába történő átköltözésért 800 ezer forintos „adományt” kértek tőle, egy későbbi, fürdőszobás elhelyezéshez pedig további 200 ezer forintot kapcsoltak.
Az intézményvezető szerint a készülékekre vonatkozó összegek csupán tájékoztató számítások voltak, és jelenleg nem számláznak ilyen díjakat. A szobákhoz kapcsolódó befizetéseket pedig belépési hozzájárulásként kezelik, nem kötelező adományként.
Négymillió forintos bírságot szabott ki a hatóság
A panaszok mellett hatósági megállapítások is születtek az intézmény működésével kapcsolatban.
A Békés Megyei Kormányhivatal az Indexnek megerősítette, hogy 2025-ben komplex ellenőrzést tartottak a 299 férőhelyes idősotthonban.
A vizsgálat során megállapították, hogy a személyi feltételek nem mindenben feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság több jogsértést is feltárt, ezért mintegy négymillió forintos munkaügyi bírságot szabott ki.
A kormányhivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy büntetőjogi kategóriába tartozó szabálytalanságot nem találtak.
A fenntartó a hatóság tájékoztatása szerint a feltárt hiányosságok megszüntetésére előírt kötelezettségeket határidő előtt teljesítette.
Az intézményben felmerült rühesség, valamint az úgynevezett adománykérési gyakorlat miatt 2026-ban újabb bejelentések érkeztek. A kormányhivatal közlése szerint ezek kivizsgálása a válaszadás idején még folyamatban volt.
Visszautasítja a vádakat az idősotthon vezetése
Hunyadyné Cserge Mária főigazgató-lelkész szerint az intézményt lejárató állításokról van szó. Azt hangsúlyozta, hogy a 2023-as egyházi átvétel óta jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, korszerűsítették az épületeket, új eszközöket szereztek be, és szigorúbb szakmai követelményeket vezettek be.
A vezető elismerte, hogy hibák előfordulhatnak, ugyanakkor vitatta, hogy az említett halálesetek mögött bizonyított intézményi mulasztás állna.
A fenntartó Békési Református Egyházmegye részéről Demeter Ottó esperes szintén kiállt a vezetés mellett, és visszautasította a dolgozók megfélemlítéséről szóló állításokat.
A családok azonban továbbra is válaszokat várnak arra, hogy szeretteik miért nem jutottak szerintük időben megfelelő orvosi segítséghez, és megelőzhetők lettek volna-e a tragédiák.