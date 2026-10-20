Járvány tört ki egy Veszprém megyei idősotthonban, több gondozott is kórházba került

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a megbetegedések október 8-án kezdődtek az idősotthonban.

Az idősotthonból három embert kórházba kellett vinni - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az intézményben összesen 129 ember volt érintett, közülük 48 gondozott kapta el a fertőzést.

Három beteg kórházi ellátásra szorult.

A járvány hátterének tisztázására öt betegnél végeztek laboratóriumi vizsgálatot. Négy esetben calicivírus jelenlétét igazolták, az eredmények pedig megerősítették a járványügyi vizsgálat során feltételezett vírusos eredetet – írja a VEOL.

Szigorú intézkedéseket vezettek be az idősotthonban

A további fertőzések megelőzése érdekében az intézményben szigorították a higiénés előírásokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

Az otthon vezetése saját hatáskörben látogatási és kijárási korlátozásokat vezetett be, emellett az új lakók felvételét is felfüggesztette.

Az intézkedések célja a fertőzés további terjedésének megakadályozása volt.

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