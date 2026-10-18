Fordulat a hazai ingatlanpiacon: már többen vannak az eladók, mint a vevők

Az Ingatlan.com megbízásából ezer fő megkérdezésével készített reprezentatív ingatlanpiaci kutatás adatai szerint jelentősen visszaesett a lakásvásárlási kedv Magyarországon. Míg tavaly ősszel a 18–79 évesek 10,3 százaléka, idén júniusban pedig 9,7 százaléka tervezett ingatlanvásárlást a következő egy évben, addig a most szeptemberben készített felmérésben ez az arány 7,3 százalékra süllyedt. A vételi szándék visszaesése főként a fővárosban és annak vonzáskörzetében látványos: Budapesten és Pest megyében egy év alatt 13,2-ről 7,9 százalékra mérséklődött a vásárlást tervezők aránya, míg a 10–300 ezer lakosú városokban 10,5-ről 6,6 százalékra csökkent.
Előretörő eladói oldal az ingatlanpiacon
Ezzel párhuzamosan az ingatlanukat már árulók vagy egy éven belül eladást tervezők aránya 7,9 százalék volt a tavalyi 7,2 és a júniusi 7,5 százalék után. A három felmérés közül most először fordult elő, hogy többen vannak az eladói, mint a leendő vásárlói oldalon.
Kistelepülések és gyermektelenek: A kistelepüléseken az eladási szándék egy év alatt 7,2-ről 12,1 százalékra nőtt, a gyermek nélküli háztartásokban pedig csaknem megduplázódott (4,6-ról 8,6 százalékra).
Visszavonuló befektetők: A leendő vásárlókon belül a befektetési célú vevők aránya a tavalyi 18,2-ről 16,5 százalékra esett vissza. Budapesten és Pest megyében a legszembetűnőbb a változás: a korábbi 30 százalék helyett már csak 23 százalékuk vásárolna befektetésként. A vidéki városokban minden ötödik (21%), a tízezer fő alatti településeken pedig minden tízedik (11%) vásárló lenne befektető.
Kétéves mélyponton az albérletkínálat
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a gyengülő lakásvételi kedv a bérleti piacot erősíti, hiszen aki elhalasztja a saját otthon megvásárlását, az továbbra is az albérletpiacon marad. A befektetői aktivitás csökkenése miatt ugyanakkor a kiadó lakások választéka drasztikusan lecsökkent.
Kínálati hiány: Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakóingatlan szerepelt a kínálatban, ami kétéves mélypontot jelent. Ez havi szinten 5,3, éves összevetésben 11,9 százalékos csökkenést mutat.
Budapesten a választék (mintegy 9 ezer lakás) 12 százalékkal marad el az egy évvel ezelőttitől. A kínálat a megyeszékhelyeken még erőteljesebben, éves szinten 16,6 százalékkal szűkült (közel 4 ezer ingatlanra), azaz minden hatodik kiadó lakás eltűnt a piacról.
Mérséklődő bérleti díjak havi szinten, drágulás éves alapon
A KSH–Ingatlan.com lakbérindex szerint augusztushoz képest szeptemberben országosan 0,2, Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek a bérleti díjak. Éves alapon ugyanakkor még mindig áremelkedés tapasztalható: országosan 6, a fővárosban 5,3 százalékos a drágulás.
Területi ármozgások: Havi alapon a legtöbb régióban csökkentek a bérleti díjak: a Dél-Dunántúlon 3,7, a Közép-Dunántúlon 2,2 százalékkal, míg emelkedést csak Észak-Magyarországon (+1,9%) és a Nyugat-Dunántúlon (+0,4%) regisztráltak. Éves szinten az Észak-Alföldön volt a legnagyobb a drágulás (8,8%).
- Budapesten a kiadó lakások medián bérleti díja október elején 260 ezer forint volt (a legdrágább a II. és az V. kerület 350 ezer forinttal, a legolcsóbb a XX. és XXI. kerület 200 ezer forinttal).
- A megyeszékhelyek közül Debrecen maradt a legdrágább (220 ezer forintos középértékkel).
- Békéscsabán és Szekszárdon 120 ezer forint az albérletárak mediánja.
A szakértő arra figyelmeztet, hogy bár a bérleti díjak mostani csökkenése kedvező a bérlőknek, a kínálat szűkülése hosszabb távon áremelkedéshez vezethet. Ezt a folyamatot ellensúlyozhatja az állami bérlakásprogram (a Wekerle-program) elindulása, amely célzottan teremthet kínálatot ott, ahol a befektetői kedv alábbhagyott.