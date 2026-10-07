A 2060 grammos, 45 centiméteres inkubátorban talált kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek.

Újszülöttet raktak a Szent János kórház babamentő inkubátorába - Fotó: Facebook/ Észak-budai Szent János Centrumkórház

Ő az első gyermek, akit kórházunk babamentő inkubátorában helyeztek el. Az inkubátor lehetőséget biztosít arra, hogy a nehéz helyzetbe került szülő személyazonosságának felfedése nélkül, biztonságos körülmények között helyezhesse el gyermekét

- írja a kórház.

A beépített automata rendszer azonnal értesíti a kórház munkatársait, így az újszülött rövid időn belül szakszerű ellátást kaphat.

A Heim Pál Gyermekkórház inkubátorába is került egy újszülött idén

Ahogy az Origo is beszámolt róla, nyáron egy egészséges csecsemőt helyeztek el ma a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába.