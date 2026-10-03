Nem csak füzetre és írószerre költhető az iskolakezdési utalvány

Hamarosan megérkezik a jogosult családokhoz az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos része. Az iskolakezdési utalvány azonban nemcsak füzetre és írószerre használható fel, több meglepő termék is szerepel a megvásárolható termékek között.
A 100 ezer forintos támogatást két részletben kapják meg az érintett családok: az első 50 ezer forint már augusztusban megérkezett, a második részletet pedig november 30-ig kézbesítik iskolakezdési utalvány formájában.
Ezekre is felhasználható az iskolakezdési utalvány
Az iskolakezdési utalványból az iskolai felszerelések, papír- és írószerek mellett többek között
ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki termékek, valamint fejlesztőjátékok is vásárolhatók.
Az utalványokat többféle címletben kézbesítik – írja a SZOLJON.
A támogatás második részletét 2027. március 15-ig lehet felhasználni.
Ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, az érintetteknek 10 munkanapjuk lesz arra, hogy a postán átvegyék.
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