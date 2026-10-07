Iskolakezdéskor derülhet ki a látásromlás

Milyen jelek utalhatnak gyerekkori látásromlásra?

Érdemes odafigyelni, ha a gyermek gyakran hunyorog, közel hajol a könyvhöz vagy a füzethez, illetve feltűnően közelről nézi a televíziót vagy a tabletet. Árulkodó jel lehet az is, ha rendszeresen félrebillenti vagy elfordítja a fejét, amikor valamire koncentrál, esetleg gyakran eltakarja az egyik szemét, figyelmeztet a Trend Optika szakembere.

A gyakori fejfájás, szemfáradtság vagy az is gyanús lehet, ha a gyerek rövid idő után elveszíti az érdeklődését az olvasás iránt. Ha nehezen követi a sorokat, kihagy vagy felcserél betűket, sokat dörzsöli a szemét, esetleg egyre több hibát vét a füzetében, annak nem feltétlenül figyelmetlenség az oka. Az iskolában jelentkező nehézségek tehát néha egészen egyszerűen abból fakadnak, hogy a gyermek nem látja megfelelően a táblát vagy a tananyagot, és szemüvegre van szüksége.

Forrás: Trend Optika

Miért fontos a rendszeres szemvizsgálat?

A gyerekek látása folyamatosan fejlődik, ezért nem érdemes kizárólag arra várni, hogy a gyermek maga jelezze, ha valami nincs rendben. Egy alapos látásvizsgálat gyerekeknek akkor is hasznos lehet, ha nincs látványos panasz.

A szemvizsgálat során nemcsak azt lehet ellenőrizni, hogy élesen lát-e a gyermek, hanem az is kiderülhet, hogy szükség van-e szemüvegre, illetve megfelelően működik-e együtt a két szem. A korán felismert fénytörési hibák és egyéb látásproblémák kezelése különösen fontos az iskolás években, amikor a jó látás alapvető a tanuláshoz.

A vizsgálat ezért nem csupán akkor indokolt, amikor már feltűnőek a tünetek. Megelőzésként is érdemes időnként ellenőriztetni a gyerek szemét. A Trend Optika üzleteiben ez a legkorszerűbb eszközökkel, speciális gyermek szemvizsgálat keretében történik, így a szülők pontosabb képet kaphatnak arról, hogyan teljesít a gyermek látása.

Ne várjuk meg, amíg a gyerek panaszkodni kezd!

A látásromlás gyerekkorban sokszor alattomosan, feltűnő panaszok nélkül alakul ki. Éppen ezért a szülők megfigyelése és a rendszeres szemvizsgálat együtt adhatja a legnagyobb biztonságot. Ha a gyermek hunyorog, közel hajol, fejfájásra panaszkodik, nehezen olvas, vagy az iskolai feladatok során szokatlan nehézségekkel küzd, érdemes szakemberhez fordulni.