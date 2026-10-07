Nem hiszünk a szemünknek! A felújított István út kellős közepére építettek mozgássérült parkolót

Wintermantel Zsolt Facebook-oldalán megosztott beszámolója szerint a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyet konkrétan az úttest kellős közepére pozicionálták: bal oldalról a gépjármű-forgalmi sáv, jobb oldalról pedig a leendő kerékpársáv határolja. A IV. kerület korábbi vezetője kiemelte: egy mozgássérült parkolónak az lenne a célja, hogy a rászorulók – akár segítséggel, akár önállóan – biztonságosan tudják használni. Az István úton megvalósult elrendezés azonban ennek pont az ellenkezőjét váltja ki: a sofőrnek a szélesre tárt ajtó mellett, a forgalom közvetlen szomszédságában kell kászálódnia a gépjárműből, majd a biciklisávot keresztezve kell eljutnia a járdáig, ami rendkívül balesetveszélyes szituációkat teremt.

Íme a frissen felújított István út közepén kialakított mozgássérült parkoló (Fotó: Facebook/Wintermantel Zsolt)

A helyzetet tovább rontja az infrastruktúra hiánya is. Az egykori polgármester hangsúlyozta: a parkolóhelyet hátulról semmilyen járdasziget vagy fizikai akadály nem védi a mögötte haladó forgalomtól, így csak idő kérdése, mikor rohan bele egy érkező jármű az ott várakozó autóba.

Figyelmeztettek a hibára az István úton, mégsem tettek semmit

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a probléma nem érte váratlanul az illetékeseket. Wintermantel Zsolt egykori alpolgármester kollégája az újpesti önkormányzat részvételével zajló egyeztetésen előre jelezte a tervezési hibát. Bár a megbeszélésen ígéretet tettek a felülvizsgálatra, a gyakorlatban semmilyen módosítás nem történt: a kivitelezést pontosan úgy valósították meg, ahogyan az a korábbi terveken szerepelt.

A meghökkentő és igencsak balesetveszélyesnek tűnő megoldással kapcsolatban az Origo kérdéseket küldött a Budapest Közút Zrt.-nek, ám választ egyelőre nem kaptunk.