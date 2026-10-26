Három megyében is járvány tört ki – több száz megbetegedést regisztráltak

Három tömeges közösségi gyomor-bél rendszeri járványról érkezett jelentés Magyarországon 2026. október 12. és 18. közötti időszakban. A Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében történt megbetegedések összesen 251 embert érintettek – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti járványügyi jelentéséből.

A járvány miatt több intézményben rendeltek el fokozott fertőtlenítést (A kép illusztráció)

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Három megyében is járvány alakult ki – ezekben az intézményekben történtek megbetegedések

1. Hajdú-Bihar megye

Hajdú-Bihar megyében október 4. és 14. között egy idősek otthonában alakult ki gyomor-bél rendszeri fertőzés. A 158 érintett személy közül 40-en betegedtek meg, köztük 38 gondozott és két dolgozó.

A leggyakoribb tünetek a hányinger, a hasmenés és a hányás voltak. Két beteg kórházi ellátásra szorult.

Öt betegnél végeztek laboratóriumi vizsgálatot, amelyek közül egy esetben igazolták a calicivírus jelenlétét. A fertőzés feltehetően közvetlen vagy közvetett érintkezés útján terjedt. Az intézményben megszigorították a higiénés előírásokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

2. Győr-Moson-Sopron megye

Egy Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolában szeptember 25-én kezdődött a járvány, amelyben a jelentés elkészítéséig 177-en betegedtek meg. A fertőzés 162 tanulót és 15 dolgozót érintett a 635 lehetséges érintett közül.

A megbetegedések elsősorban hasmenéssel és hányással jártak, kórházi kezelésre azonban egyetlen esetben sem volt szükség.

A húsz megvizsgált beteg közül tizenkilencnél igazolták a calicivírus-fertőzést. A népegészségügyi vizsgálat kizárta, hogy a fertőzés élelmiszer útján terjedt volna, a megbetegedéseket feltehetően kontaktfertőzés okozta. Az iskolában folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

3. Pest megye

Egy Pest megyei óvodában október 9-én kezdődött gyomor-bél rendszeri járvány. A 195 lehetséges érintett közül 34-en betegedtek meg, köztük 33 gyermek és egy dolgozó.

A betegek többségénél hányás jelentkezett, néhány esetben hasmenés is előfordult. Kórházi ápolásra nem volt szükség.

Három betegnél indítottak laboratóriumi vizsgálatot, ezek eredménye a jelentés elkészítésekor még nem állt rendelkezésre. A népegészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságok közös vizsgálata kizárta az élelmiszer közvetítő szerepét. A rendelkezésre álló adatok alapján vírusos eredetű, kontakt úton terjedő fertőzésre gyanakodnak.