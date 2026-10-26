Három megyében is járvány tört ki – több száz megbetegedést regisztráltak

Három tömeges közösségi gyomor-bél rendszeri járványról érkezett jelentés Magyarországon 2026. október 12. és 18. közötti időszakban. A Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében történt megbetegedések összesen 251 embert érintettek – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti járványügyi jelentéséből.
Három megyében is járvány alakult ki – ezekben az intézményekben történtek megbetegedések
1. Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar megyében október 4. és 14. között egy idősek otthonában alakult ki gyomor-bél rendszeri fertőzés. A 158 érintett személy közül 40-en betegedtek meg, köztük 38 gondozott és két dolgozó.
A leggyakoribb tünetek a hányinger, a hasmenés és a hányás voltak. Két beteg kórházi ellátásra szorult.
Öt betegnél végeztek laboratóriumi vizsgálatot, amelyek közül egy esetben igazolták a calicivírus jelenlétét. A fertőzés feltehetően közvetlen vagy közvetett érintkezés útján terjedt. Az intézményben megszigorították a higiénés előírásokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.
2. Győr-Moson-Sopron megye
Egy Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolában szeptember 25-én kezdődött a járvány, amelyben a jelentés elkészítéséig 177-en betegedtek meg. A fertőzés 162 tanulót és 15 dolgozót érintett a 635 lehetséges érintett közül.
A megbetegedések elsősorban hasmenéssel és hányással jártak, kórházi kezelésre azonban egyetlen esetben sem volt szükség.
A húsz megvizsgált beteg közül tizenkilencnél igazolták a calicivírus-fertőzést. A népegészségügyi vizsgálat kizárta, hogy a fertőzés élelmiszer útján terjedt volna, a megbetegedéseket feltehetően kontaktfertőzés okozta. Az iskolában folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.
3. Pest megye
Egy Pest megyei óvodában október 9-én kezdődött gyomor-bél rendszeri járvány. A 195 lehetséges érintett közül 34-en betegedtek meg, köztük 33 gyermek és egy dolgozó.
A betegek többségénél hányás jelentkezett, néhány esetben hasmenés is előfordult. Kórházi ápolásra nem volt szükség.
Három betegnél indítottak laboratóriumi vizsgálatot, ezek eredménye a jelentés elkészítésekor még nem állt rendelkezésre. A népegészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságok közös vizsgálata kizárta az élelmiszer közvetítő szerepét. A rendelkezésre álló adatok alapján vírusos eredetű, kontakt úton terjedő fertőzésre gyanakodnak.
Mpox- és dengue-láz-fertőzéseket is regisztráltak Budapesten
A heti jelentés szerint két újabb, laboratóriumi vizsgálattal igazolt mpox-megbetegedést regisztráltak Budapesten. A fertőzöttek egy 25 és egy 31 éves férfi, akik közül egyikük sem kapott korábban mpox elleni védőoltást.
Emellett két külföldről behurcolt dengue-láz-megbetegedést is azonosítottak a fővárosban. Mindkét esetben laboratóriumi vizsgálat igazolta a dengue-vírus jelenlétét. A 37 éves nő a betegség lappangási idejében Srí Lankán, a 38 éves nő pedig a Maldív-szigeteken tartózkodott. A hatóság megállapítása szerint mindketten külföldön fertőződtek meg.