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iskola

Járvány tört ki egy magyar iskolában – több mint kétszázan betegedtek meg

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Hirtelen kezdtek megbetegedni a gyerekek és az iskola dolgozói, amikor 2026. szeptember végén fertőzés ütötte fel a fejét egy veszprémi iskolában. A járvány során több mint kétszáz fertőzöttet azonosítottak, a laborvizsgálatok pedig több mintában calicivírust mutattak ki.
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iskolafertőzésjárványveszprém

Tömeges járvány tört ki egy Veszprém megyei általános iskolában: összesen 200 diák és négy dolgozó betegedett meg. A fertőzötteknél főként hányás, hasmenés és láz jelentkezett, négy beteg állapota pedig olyan súlyossá vált, hogy kórházi kezelésre szorult. Az ATV.hu cikke szerint a járvány szeptember 25-én kezdődött. 

Calicivírust mutattak ki a veszprémi iskolai járványban. Hányás és hasmenés jelentkezett, 200 diák betegedett meg, négyen kórházba kerültek.
Járvány egy veszprémi iskolában: 200 diák betegedett meg (illusztráció) Forrás: Pexels

Az iskolában összesen 679 ember volt kitéve a fertőzés veszélyének, közülük 204-en betegedtek meg.

Calicivírust mutattak ki a veszprémi iskola járványa után

A laboratóriumi vizsgálatok során hat mintát ellenőriztek, és három esetben calicivírust mutattak ki. A helyszíni vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzés étellel terjedhetett, ezt azonban egyelőre nem állapították meg biztosan.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tömeges közösségi gyomor- és bélrendszeri járványként számolt be az esetről. 

Az érintett iskolában megszigorították a higiéniai előírásokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

Hányás és hasmenés is lehet a calicivírus tünete

A calicivírus rendkívül fertőző kórokozó, amely gyomor- és bélhurutot okozhat. A fertőzés lappangási ideje általában 24–48 óra, a tünetek pedig hirtelen jelentkezhetnek.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a heves hányás, a vizes hasmenés, a hasi görcs, a rossz közérzet, valamint a hőemelkedés vagy a láz. A betegség ellen nincs célzott vírusellenes gyógyszer vagy védőoltás, ezért a kezelés elsősorban a folyadék- és elektrolitpótlásra, valamint a kiszáradás megelőzésére épül. Súlyosabb esetben kórházi ellátásra és infúziós kezelésre is szükség lehet, különösen akkor, ha a hányás és a hasmenés miatt jelentős folyadékvesztés alakul ki.

Mi derül ki a nyilvános kórházi fertőzések adatbázisából?

Nyilvánossá vált az egészségügyi intézmények járványügyi adatait bemutató internetes felület. A kórházi fertőzés magasabb aránya azonban nem feltétlenül jelent rosszabb betegellátást, mert a mutatókat több tényező is jelentősen befolyásolja.

 

 

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