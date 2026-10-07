Járvány tört ki egy magyar iskolában – több mint kétszázan betegedtek meg

Tömeges járvány tört ki egy Veszprém megyei általános iskolában: összesen 200 diák és négy dolgozó betegedett meg. A fertőzötteknél főként hányás, hasmenés és láz jelentkezett, négy beteg állapota pedig olyan súlyossá vált, hogy kórházi kezelésre szorult. Az ATV.hu cikke szerint a járvány szeptember 25-én kezdődött.

Járvány egy veszprémi iskolában: 200 diák betegedett meg (illusztráció) Forrás: Pexels

Az iskolában összesen 679 ember volt kitéve a fertőzés veszélyének, közülük 204-en betegedtek meg.

Calicivírust mutattak ki a veszprémi iskola járványa után

A laboratóriumi vizsgálatok során hat mintát ellenőriztek, és három esetben calicivírust mutattak ki. A helyszíni vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzés étellel terjedhetett, ezt azonban egyelőre nem állapították meg biztosan.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tömeges közösségi gyomor- és bélrendszeri járványként számolt be az esetről.

Az érintett iskolában megszigorították a higiéniai előírásokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

Hányás és hasmenés is lehet a calicivírus tünete

A calicivírus rendkívül fertőző kórokozó, amely gyomor- és bélhurutot okozhat. A fertőzés lappangási ideje általában 24–48 óra, a tünetek pedig hirtelen jelentkezhetnek.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a heves hányás, a vizes hasmenés, a hasi görcs, a rossz közérzet, valamint a hőemelkedés vagy a láz. A betegség ellen nincs célzott vírusellenes gyógyszer vagy védőoltás, ezért a kezelés elsősorban a folyadék- és elektrolitpótlásra, valamint a kiszáradás megelőzésére épül. Súlyosabb esetben kórházi ellátásra és infúziós kezelésre is szükség lehet, különösen akkor, ha a hányás és a hasmenés miatt jelentős folyadékvesztés alakul ki.